Ливо – 8-й игрок в истории КХЛ, набравший очки в 15+ матчах подряд

Джош Ливо набрал очки в 15-м матче КХЛ подряд.

Нападающий «Салавата Юлаева » забил гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:5).

Он продлил свою результативную серию со старта сезона-2024/25 до 9 матчей. Всего на его счету 12 (5+7) баллов.

С учетом прошлого сезона его серия с очками достигла 15 игр (6 матчей Кубка Гагарина-2024 и 9 игр сезона-2024/25). Он стал восьмым игроком в истории, добившимся такого результата. Рекорд по продолжительности серии делят Александр Радулов (в составе «Салавата Юлаева») и Рид Буше («Авангард ») – 17 матчей. Серия Радулова разбилась на два сезона – Кубок Гагарина-2010 и старт сезона-2010/11, серия Буше пришлась на регулярку и плей-офф сезона-2020/21.

Второе место делят Владимир Ткачев («Авангард»), Патрик Торесен («Салават Юлаев») и Сергей Мозякин («Металлург»). Они набирали очки в 16 матчах подряд.

15-матчевые серии есть в активе у Брэндона Боченски («Барыс»), Яна Коваржа («Металлург») и Ливо.