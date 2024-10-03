Кожевников об «Авангарде»: «Они могут выйти из кризиса, там хороший подбор игроков. Главные проблемы – в защите, необходимо поработать над этим компонентом»

Александр Кожевников высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

30 сентября омский клуб обыграл «Сибирь» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и прервал серию поражений из семи игр.

«Конечно, они могут выйти из кризиса, там хороший подбор игроков. У «Авангарда » главные проблемы в защите, им необходимо поработать над этим компонентом. А после этого они уже поднимутся повыше и обретут хорошую форму.

Конечно, такие игроки, как Спунер , сильно помогают команде, он большой мастер. Буше еще разыграется. И в особенности, когда выйдет на лед Ткачев , тогда будет совсем другой «Авангард» – полностью укомплектованная команда», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .