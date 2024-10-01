«Авангард» наконец-то выиграл! Победный гол – у Спунера, которого только вернули в команду

Как в сказке.

«Авангард» дома обыграл «Сибирь» (3:2), прервав серию поражений, которая длилась семь матчей! И, кстати, была близка, чтобы растянуться до восьми: к 27-й минуте гости вели в две шайбы.

Но омичи отыгрались – помогли голы Игоря Мартынова и Линдена Вея. А точку в игре поставил Райан Спунер – канадский нападающий, который вернулся в «Авангард» совсем недавно. О его повторном подписании сообщили неделю назад, а в Омск он прилетел только в субботу утром. Против «Сибири» канадец провел первый матч – и сразу забил решающий гол.

Спунер вышел не на привычной позиции, но быстро сориентировался

Все произошло в самом конце третьего периода: за 1:25 до сирены Вей выиграл вбрасывание.

Шайбу получил Рид Буше, который еще недавно пропускал матчи из-за травмы. После возвращения лидер «Авангарда» мало результативен – 2 передачи за 4 игры. Но этот бросок после выигранного вбрасывания сильно помог:

Спунер заметил отскок и молниеносно сработал на добивании. Омичи завершили комбинацию за 2 секунды:

Игра Спунера по-настоящему впечатлила главного тренера Сергея Звягина: «Спунер удивил. Еще перед подписанием контракта он говорил, что много катается, готовится, держит себя в тонусе, но у него были перелеты длительные, плюс с командой тренировался только пару раз. Надеюсь, что сегодня он не только на легкости сыграл, что у него не будет каких-то ям функциональных».

Интересно, что легионер играл не на привычном месте: если с Ткачевым и Буше в прошлом сезоне он выходил в центре, то сейчас ушел на фланг, а на вбрасываниях играл Линден Вей. Хотя не исключено, что Райан еще сменит позицию: ни один из центральных нападающих «Авангарда» в понедельник не показал на точке больше 50%.

Это уже второе пришествие Спунера – в конце прошлого сезона «Ложкина» не продлили

Спунер помог «Авангарду» в безумно важном матче. Собственно, поэтому его и вернули. А ведь еще в мае с канадцем не стали продлевать контракт, хотя он был частью самой результативной тройки лиги – вместе с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше.

Личной результативностью Спунер также впечатлял. По итогам регулярки-2023/24 он стал вторым снайпером команды (23 шайбы) и ее третьим бомбардиром (61 очко). Помимо игры Райан часто появлялся в роликах клубного ютуб-канала, получил прозвище «Ложкин» (так перевели его фамилию) и учил русский язык.

Обрусевшего канадца особенно любили фанаты – клуб делал развлекательные ролики с ним и показывал его процесс адаптации в России. Кажется, нападающий не собирался уходить из «Авангарда».

Но в серии с «Ладой» (4-1) он остался без очков, после чего пропал из состава – по официальной информации, из-за травмы нижней части тела. Когда «Авангард» уступал во втором раунде «Локомотиву», Спунера неожиданно вернули – и он сильно помог: набрал 6 (1+5) очков, а команда затянула серию до седьмого матча. В итоге Омск все равно проиграл, но влияние Спунера было заметно.

Правда, руководство клуба это не впечатлило. После плей-офф генеральный менеджер Антон Курьянов сказал: «Он очень помог нам в сезоне результативной игрой. В плей-офф иностранец должен быть в больших опциях – вбрасывания, меньшинство. Не можем позволить себе игрока, который на решающее вбрасывание не выходит».

Так, «Авангард» нашел на легионерские места Коула Кэсселса и Линдена Вея, а «Ложкин» отправился на поиски более выгодных предложений. И если Вей хотя бы выбил 2+7, то Кэсселс за 11 игр сделал только одну передачу. Спунер же в августе опять рассматривал предложения из КХЛ.

Еще до сезона стало известно, что Омск останется без травмированных Ткачева и Буше. Американец уже вернулся, а вот Ткачев не сможет играть еще долгое время. Лидеров остро не хватает – семь поражений подряд это доказывают. Осознав положение, в «Авангарде» стали искать варианты усиления.

По слухам, к тому моменту Спунера рассматривали в других клубах, но он снова выбрал «Авангард». Соглашение с ним рассчитано на год. По сравнению с прошлым сезоном зарплата упадет почти в два раза (42 млн рублей, по данным «Спорт-Экспресса»). Бонусы тоже будут скромными, хотя в прошлом сезоне Райан получил 70 млн и 20 млн бонусами.

Спунер быстро набрал форму, хотя в команде его пока берегут – его игровое время (18:16) намного меньше, чем у других лидеров. Связано это с тем, что он мало тренировался с командой и еще нуждается в адаптации. Но на важный гол этого хватило.

Кажется, звено Спунер – Вей – Буше должно теперь помочь «Авангарду» с результативностью. По крайней мере, в это сильно верит Звягин.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: vk.com/hc_avangardomsk ; РИА Новости /Алексей Мальгавко