Зубов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» не хватило сил. Во 2-м и 3-м периодах была равная игра. Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы работали с первых минут»

Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Локомотива» (1:2).

– Не хватило нам сил. Второй и третий период – равная игра. Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться. Тяжело некоторым ребятам играть через день.

Домашняя серия завершилась. Немного передохнем. Будем работать, настраиваться на выезд.

– Насколько тяжело играть шесть раз подряд?

Разница в счете и показывает. Хорошая команда нам противостояла. С «Витязем» два матча было хорошее усилие от нас, упорная борьба. Эмоций не хватило.

– «Сочи» много пропускает в первых периодах. Почему?

– Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы они играли с первых минут, – сказал главный тренер «Сочи ».