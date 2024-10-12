Зубов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» не хватило сил. Во 2-м и 3-м периодах была равная игра. Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы работали с первых минут»
Сергей Зубов высказался о поражении «Сочи» от «Локомотива» (1:2).
– Не хватило нам сил. Второй и третий период – равная игра. Моменты создавали неплохие, нужно было цепляться. Тяжело некоторым ребятам играть через день.
Домашняя серия завершилась. Немного передохнем. Будем работать, настраиваться на выезд.
– Насколько тяжело играть шесть раз подряд?
Разница в счете и показывает. Хорошая команда нам противостояла. С «Витязем» два матча было хорошее усилие от нас, упорная борьба. Эмоций не хватило.
– «Сочи» много пропускает в первых периодах. Почему?
– Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы они играли с первых минут, – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости