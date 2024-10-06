«Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2), уступив по броскам 13:43. 19-летний вратарь Заврагин отразил 41 из них
«Сочи» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Сергея Зубова обыграла минское «Динамо» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре южане уступили сопернику по броскам со счетом 13:43. 19-летний голкипер «Сочи» Егор Заврагин отразил 41 бросок.
Хоккеисты «Сочи» также заблокировали 26 бросоков соперника.
Команда Зубова ранее обыграла «Адмирал» (5:0) и «Северсталь» (1:0). Клуб находится на 11-й позиции в таблице Западной конференции, набрав 10 очков в 12 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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