Кудашов о 4:2 с «Салаватом»: «Динамо» не разочаровало болельщиков. Сделали перезагрузку, поменяли капитана и ассистентов. Решили, что Гусев сконцентрируется на игре»
Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Я думаю, мы сегодня не разочаровали наших болельщиков. Отдельная им благодарность! Полный стадион, хорошо поддерживали. Та энергия передалась игрокам, которые показали целостную игру от начала и до конца.
Естественно, как и в любой игре, были моменты, над которыми нам предстоит работать, но тем не менее сегодня было без особых вольностей, которые не позволяли нам выигрывать в прошлых играх.
– Почему решили отдать капитанство Ожиганову?
– Мы произвели небольшую перезагрузку. Поменяли капитана и ассистентов в том числе. Сделали шаг назад. Сначала мы совершенно нормально все обсудили с Никитой Гусевым. Никита нужен нам как игрок.
Ответственность иногда положительно, иногда отрицательно сказывается. Поэтому решили, что он сконцентрируется на игре. На данный момент капитан и ассистенты такие, а дальше будем смотреть.
– Когда приняли решение дать сыграть Ярославлеву?
– Дней пять назад мы знали, что он будет играть. Своей игрой за «Динамо» Санкт-Петербург он доказал, что хорошо играет. Тянуть дальше уже не было смысла, – сказал Кудашов.
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