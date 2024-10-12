Кудашов о 4:2 с «Салаватом»: «Динамо» не разочаровало болельщиков. Сделали перезагрузку, поменяли капитана и ассистентов. Решили, что Гусев сконцентрируется на игре»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Салаватом».

Бело-голубые одержали победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Я думаю, мы сегодня не разочаровали наших болельщиков. Отдельная им благодарность! Полный стадион, хорошо поддерживали. Та энергия передалась игрокам, которые показали целостную игру от начала и до конца.

Естественно, как и в любой игре, были моменты, над которыми нам предстоит работать, но тем не менее сегодня было без особых вольностей, которые не позволяли нам выигрывать в прошлых играх.

– Почему решили отдать капитанство Ожиганову?

– Мы произвели небольшую перезагрузку. Поменяли капитана и ассистентов в том числе. Сделали шаг назад. Сначала мы совершенно нормально все обсудили с Никитой Гусевым . Никита нужен нам как игрок.

Ответственность иногда положительно, иногда отрицательно сказывается. Поэтому решили, что он сконцентрируется на игре. На данный момент капитан и ассистенты такие, а дальше будем смотреть.

– Когда приняли решение дать сыграть Ярославлеву?

– Дней пять назад мы знали, что он будет играть. Своей игрой за «Динамо » Санкт-Петербург он доказал, что хорошо играет. Тянуть дальше уже не было смысла, – сказал Кудашов .