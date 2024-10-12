Гусев играет с «Салаватом» без капитанской нашивки. Ожиганов вывел «Динамо» в качестве капитана
Игорь Ожиганов – капитан московского «Динамо» в матче с «Салаватом».
Команда под руководством Алексея Кудашова принимает уфимский клуб (2:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Никита Гусев вышел на игру без капитанской нашивки. Игорь Ожиганов назначен капитаном «Динамо» на матч с «Салаватом».
Альтернативные капитаны – Седрик Пакетт, Артем Ильенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Матч! Хоккей»
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