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  • Гусев играет с «Салаватом» без капитанской нашивки. Ожиганов вывел «Динамо» в качестве капитана
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Гусев играет с «Салаватом» без капитанской нашивки. Ожиганов вывел «Динамо» в качестве капитана

Игорь Ожиганов – капитан московского «Динамо» в матче с «Салаватом».

Команда под руководством Алексея Кудашова принимает уфимский клуб (2:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Никита Гусев вышел на игру без капитанской нашивки. Игорь Ожиганов назначен капитаном «Динамо» на матч с «Салаватом». 

Альтернативные капитаны – Седрик Пакетт, Артем Ильенко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Матч! Хоккей»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
logoИгорь Ожиганов
logoСедрик Пакетт
logoАртем Ильенко
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