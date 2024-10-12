Гусев играет с «Салаватом» без капитанской нашивки. Ожиганов вывел «Динамо» в качестве капитана

Игорь Ожиганов – капитан московского «Динамо» в матче с «Салаватом».

Команда под руководством Алексея Кудашова принимает уфимский клуб (2:2 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Никита Гусев вышел на игру без капитанской нашивки. Игорь Ожиганов назначен капитаном «Динамо » на матч с «Салаватом ».

Альтернативные капитаны – Седрик Пакетт , Артем Ильенко .