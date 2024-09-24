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  • Бабаев об увольнении Немировски: «Барыс» сыграл всего 7 матчей. Тренеров «Динамо», «Авангарда», «Торпедо» и «Металлурга» уже должны были выгнать, если так судить»
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Бабаев об увольнении Немировски: «Барыс» сыграл всего 7 матчей. Тренеров «Динамо», «Авангарда», «Торпедо» и «Металлурга» уже должны были выгнать, если так судить»

Шуми Бабаев высказался об увольнении Дэвида Немировски.

«Барыс» проиграл 6 из 7 матчей на старте Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.

«Учитывая, что команда собралась всего лишь третьего сентября, еще ни одной игры не сыграла в полном составе из‑за большого количества травмированных, увольнение Дэвида вызывает вопросы.

У каждого руководства клуба свое мнение, и у меня не может быть к ним никаких вопросов, потому что это их решение, на которое мы никак не можем повлиять.

Не думаю, что многие тренеры смогли бы за 18 дней показать другой результат. Понимаете, «Барыс» сейчас сыграл всего семь игр – это даже не 10% регулярного чемпионата. Если так судить, то уже должны были выгнать тренеров московского «Динамо», «Авангарда», «Торпедо», «Металлурга».

Вы же видите, что лидеры сезона пока молчат, а на сцене совсем другие команды. И так происходит каждый год. Потом же команды‑лидеры вернутся в обойму, наберут форму и все будет нормально. Я всегда говорю, что кто‑то готовится к началу сезона, а кто‑то к плей‑офф, потому что у каждых команд свои задачи.

Я ни в коем случае не хочу и не осуждаю руководство «Барыса». Время рассудит, правильно они поступили или нет», – сказал агент Дэвида Немировски Шуми Бабаев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
болельщики
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