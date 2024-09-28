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  • Зубов об 1:3 с «Локомотивом»: «В «Сочи» многие проводят первый сезон на таком уровне, набивают шишки. Ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки»
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Зубов об 1:3 с «Локомотивом»: «В «Сочи» многие проводят первый сезон на таком уровне, набивают шишки. Ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки»

Сергей Зубов прокомментировал поражение «Сочи» от «Локомотива» (1:3).

– «Локомотив» – с победой. Тяжелая игра, тяжелый выезд. Не хватило нам сил. Но некоторые ребята сегодня вышли и помогли нам. Они проявили хорошие усилия, они дали искорку нашей команде. Это хороший момент.

Другие ребята должны понимать, насколько важна цена ошибки. Многие из них набивают шишки, многие из них проводят первый сезон на таком уровне. Нам есть, что улучшать. Будем надеяться, что к началу домашней серии мы немного поменяем свое отношение.

– Какой была установка на матч?

– Какие-то моменты удалось реализовать. Какие-то моменты – не хватало сил. Нам противостояла хорошая и сыгранная команда, «Локомотив» вместе играет очень давно.

– Почему не удалось поиграть в позиционной атаке?

– Отчасти – не хватило сил, отчасти – соперник не дал. Мы знали, что «Локомотив» будет играть в давление, пытались справиться с ним, – сказал главный тренер «Сочи».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoСергей Зубов
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