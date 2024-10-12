Разин о 4:2 с «Авангардом»: «Матч был за четыре очка, потому что «Металлург» играет с ними 6 раз за сезон. 4 гола – нормально, у нас было много моментов»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Авангардом».

Магнитогорский клуб выиграл со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Игра была за четыре очка, потому что играем с «Авангардом » шесть раз за сезон. Хорошая, дисциплинированная победа. Не дали сопернику поиграть в большинстве: у «Магнитки» не было ни одного удаления.

– Впервые за долгое время на игру были заявлены Уилсон и Башкиров.

– Уилсон после травмы вышел на лед, Башкиров работал каждый день на тренировках, доказывал, что может играть.

– Команда создала много моментов, но подводила реализация. Что нужно подправить в этом компоненте?

– Четыре гола за игру – это нормально. У нас было много моментов, но 9-10 шайб за матч – это много. Хорошая победа, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .