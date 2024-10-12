Разин о 4:2 с «Авангардом»: «Матч был за четыре очка, потому что «Металлург» играет с ними 6 раз за сезон. 4 гола – нормально, у нас было много моментов»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Авангардом».
Магнитогорский клуб выиграл со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Игра была за четыре очка, потому что играем с «Авангардом» шесть раз за сезон. Хорошая, дисциплинированная победа. Не дали сопернику поиграть в большинстве: у «Магнитки» не было ни одного удаления.
– Впервые за долгое время на игру были заявлены Уилсон и Башкиров.
– Уилсон после травмы вышел на лед, Башкиров работал каждый день на тренировках, доказывал, что может играть.
– Команда создала много моментов, но подводила реализация. Что нужно подправить в этом компоненте?
– Четыре гола за игру – это нормально. У нас было много моментов, но 9-10 шайб за матч – это много. Хорошая победа, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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