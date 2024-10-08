Разин о 5:3 с «Динамо»: «Металлург» в начале проигрывал в движении, мы сами гадали – может, нам еду какую‑то подсунули. Потом поменяли сочетания, большинство сработало»
– Сегодня у нас было очень плохое начало, мы проигрывали в движении. Ничего не получалось, очень много технического брака. Второй период получился получше. К сожалению, мы пропустили.
Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол. Думаю, он во многом повлиял на дальнейший ход игры. И плюс большинство опять сработало.
– А почему вы уступили в движении? Отдыхали ведь на день больше соперника.
– Тут мы сами сидели и гадали после первого периода. Много факторов – и ночной перелет, и смена часовых поясов, и выходной был. И, может, эмоций много выплеснули. Хотели на ковер уже и тренера по физподготовке вызвать. Что происходит?
Может, нам еду какую‑то подсунули. Но это был первый период. Еще по раскатке было видно, что движение нехорошее. Но я рад, что в третьем периоде мы переломили ситуацию, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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