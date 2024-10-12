Звягин про «Авангард»: «Боюсь представить, что будет, если мы начнем выигрывать, а выигрывать мы будем. Ребята бьются, являются командой»

Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Металлурга».

«Авангард» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ . Команда проиграла 10 из 15 игр в этом сезоне.

– Хорошее начало от «Металлурга », с победой их. Отыгрываться тяжело, но мы переломили ход игры.

Инициатива переходила из рук в руки, где‑то нам помешали удаления. Приблизились вплотную, но не хватило.

– Что сейчас нужно «Авангарду»?

– У нас всё есть для того, чтобы переломить ситуацию и начать выигрывать.

Ребятам непросто психологически, но при этом команда не развалилась. Горжусь тем, что даже в такой ситуации они являются командой.

Сейчас они бьются друг за друга, не останавливаются ни на секунду, бьются друг друга. Боюсь представить, что будет, если мы начнем выигрывать, а выигрывать мы будем.

– Насколько вокруг команды нагнетается обстановка?

– Я не первый день в хоккее, понимаю, что такое есть. Не читаю ни прессу, ни комментарии.

У меня есть задача подготовить команду к следующей игре. На это уходит все мое время. Я то же самое делаю, когда у команды все хорошо.

Иногда какие‑то мысли стараются забраться в голову, но ты их отгоняешь – на это мы нацеливаем и ребят, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин .

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