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  • Давыдов о поражениях «Динамо» на старте: «Неприятный сюрприз. Кудашов назвал команду сырой – это непонятно. Нужно больше доверять молодым»
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Давыдов о поражениях «Динамо» на старте: «Неприятный сюрприз. Кудашов назвал команду сырой – это непонятно. Нужно больше доверять молодым»

Виталий Давыдов высказался о поражениях «Динамо» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Родной клуб занимает последнее место на Западе – три поражения в четырех матчах. Сюрприз?

– Да, сюрприз – и неприятный. Еще в контрольных матчах «Динамо» играло очень неровно, но была надежда, что в официальных матчах команда обретет стабильность. Но пока этого не происходит. Ладно молодежь, но очень нестабильны опытные лидеры – легионеры и Гусев

– Откуда эта нестабильность «Динамо»?

– Для меня это загадка. Главный тренер Алексей Кудашов почему-то назвал команду сырой. Но откуда эта «сырость» – непонятно. Летом команда сохранила весь свой костяк, укрепила каждую линию. Не вижу предпосылок для «сырости».

Посмотрите, например, на «Салават Юлаев», в котором тоже на ведущих ролях легионеры и который как раз сравнивали с «Динамо». Но никакой сырости у Уфы не вижу – она стартовала с трех побед, при понятном рисунке игры. Хотя такой селекции и такой молодежи, как у «Динамо», у «Салавата» нет. 

– Тренеры говорят, что «Динамо» нужно время на перестройку.

– Летом команда практически никого не потеряла, только усилилась. Не совсем понимаю, о какой перестройке речь.

– Как оцените новичков «Динамо» – например, североамериканцев Комтуа и Миску?

– От вратаря Миски изачально не было особых ожиданий, ведь он даже в Германии не выделялся. Форвард Комтуа – более именитый, но пока он незаметен и застрял в адаптации.

– Каким видите выход из мини-кризиса?

– Нужно больше доверять молодым, наигрывать их. Если не идет игра у того же Комтуа, то часть его времени должны получить молодой талант Рябкин, другие наши воспитанники.

 – Ваш прогноз на развитие ситуации?

– Последние годы «Динамо» Кудашова очень хорошо стартовало, но к весне выдыхалось. Надеюсь, что в этом сезоне увидим другую картину – с медленным стартом и мощным финишем, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСалават Юлаев
logoАлексей Кудашов
logoВиталий Давыдов
logoКХЛ
logoНикита Гусев
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
logoМаксим Комтуа
logoИван Рябкин
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