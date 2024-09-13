Давыдов о поражениях «Динамо» на старте: «Неприятный сюрприз. Кудашов назвал команду сырой – это непонятно. Нужно больше доверять молодым»
– Родной клуб занимает последнее место на Западе – три поражения в четырех матчах. Сюрприз?
– Да, сюрприз – и неприятный. Еще в контрольных матчах «Динамо» играло очень неровно, но была надежда, что в официальных матчах команда обретет стабильность. Но пока этого не происходит. Ладно молодежь, но очень нестабильны опытные лидеры – легионеры и Гусев.
– Откуда эта нестабильность «Динамо»?
– Для меня это загадка. Главный тренер Алексей Кудашов почему-то назвал команду сырой. Но откуда эта «сырость» – непонятно. Летом команда сохранила весь свой костяк, укрепила каждую линию. Не вижу предпосылок для «сырости».
Посмотрите, например, на «Салават Юлаев», в котором тоже на ведущих ролях легионеры и который как раз сравнивали с «Динамо». Но никакой сырости у Уфы не вижу – она стартовала с трех побед, при понятном рисунке игры. Хотя такой селекции и такой молодежи, как у «Динамо», у «Салавата» нет.
– Тренеры говорят, что «Динамо» нужно время на перестройку.
– Летом команда практически никого не потеряла, только усилилась. Не совсем понимаю, о какой перестройке речь.
– Как оцените новичков «Динамо» – например, североамериканцев Комтуа и Миску?
– От вратаря Миски изачально не было особых ожиданий, ведь он даже в Германии не выделялся. Форвард Комтуа – более именитый, но пока он незаметен и застрял в адаптации.
– Каким видите выход из мини-кризиса?
– Нужно больше доверять молодым, наигрывать их. Если не идет игра у того же Комтуа, то часть его времени должны получить молодой талант Рябкин, другие наши воспитанники.
– Ваш прогноз на развитие ситуации?
– Последние годы «Динамо» Кудашова очень хорошо стартовало, но к весне выдыхалось. Надеюсь, что в этом сезоне увидим другую картину – с медленным стартом и мощным финишем, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
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