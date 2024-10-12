Щитов о Звягине: «Авангард» должен играть намного лучше, к тренеру есть вопросы. Ткачев оправится от травмы, и придут результаты, может»
Омский клуб уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Команда под руководством Сергея Звягина проиграла 10 из 15 игр в этом сезоне.
«Сложно сказать, почему команда не играет. Может быть, со временем она покажет результат? Все-таки Звягину дали контракт на два года. Значит, клуб готов ждать.
У меня изначально были сомнения насчет его кандидатуры. Может быть, он впитал все эти сомнения, и поэтому ничего не получается? Возможно, со временем все вернется на свои места.
Ткачев оправится от травмы, и придут результаты. Но захочет ли ждать руководство клуба? Омск должен играть намного лучше. Тем более он недавно проиграл «Барысу», который является аутсайдером.
Есть вопросы к тренеру. Будем ждать, оставят его или нет», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
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