Щитов о Звягине: «Авангард» должен играть намного лучше, к тренеру есть вопросы. Ткачев оправится от травмы, и придут результаты, может»

Никита Щитов оценил неудачную игру «Авангарда» в текущем сезоне КХЛ.

Омский клуб уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Команда под руководством Сергея Звягина проиграла 10 из 15 игр в этом сезоне.

«Сложно сказать, почему команда не играет. Может быть, со временем она покажет результат? Все-таки Звягину дали контракт на два года. Значит, клуб готов ждать.

У меня изначально были сомнения насчет его кандидатуры. Может быть, он впитал все эти сомнения, и поэтому ничего не получается? Возможно, со временем все вернется на свои места.

Ткачев оправится от травмы, и придут результаты. Но захочет ли ждать руководство клуба? Омск должен играть намного лучше. Тем более он недавно проиграл «Барысу», который является аутсайдером.

Есть вопросы к тренеру. Будем ждать, оставят его или нет», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.