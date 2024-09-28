Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»
Никита Щитов высказался относительно серии поражений «Авангарда».
Команда тренера Сергея Звягина уступила в семи матчах подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Удивлен таким неудачным стартом «Авангарда». Да, у них выбыл Ткачев, но у команды есть неплохое нападение, качественная оборона.
Возможно, дело в том, что у Сергея Звягина до этого не было опыта работы главным тренером.
Уверен, «Авангард» выправит ситуацию, просто надо дать тренеру и игрокам время, все встанет на свои места.
Местами они показывают качественный хоккей», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости