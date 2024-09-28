Щитов о поражениях «Авангарда»: «Показывают качественный хоккей местами, удивлен таким стартом. Возможно, дело в том, что у Звягина не было опыта работы главным тренером»

Никита Щитов высказался относительно серии поражений «Авангарда».

Команда тренера Сергея Звягина уступила в семи матчах подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Удивлен таким неудачным стартом «Авангарда». Да, у них выбыл Ткачев, но у команды есть неплохое нападение, качественная оборона.

Возможно, дело в том, что у Сергея Звягина до этого не было опыта работы главным тренером.

Уверен, «Авангард» выправит ситуацию, просто надо дать тренеру и игрокам время, все встанет на свои места.

Местами они показывают качественный хоккей», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.