Каменский об Овечкине: «Рекорды будут падать, если «Вашингтон» будет хорошо выступать. Хоккей – командная игра»

Валерий Каменский высказался об игре Александра Овечкина и «Вашингтона».

Российский форвард «Кэпиталс» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Читал мнение, что Александра раздражают разговоры о погоне за рекордом Гретцки. Как вы думаете, насколько это реально?

– Я думаю, что он настраивается на каждый матч и выходит играть на результат команды. А результат личный приходит с хорошим выступлением команды.

Если команда будет хорошо играть, значит, будет Александр хорошо играть, будет настроение, и голы будут, и рекорды будут падать.

Хоккей – командная игра, и от этого тоже многое зависит, – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.