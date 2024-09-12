Бабаев о гонке Овечкина за рекордом Гретцки: «Не вижу смысла прям гнаться, за 2 сезона он задачу выполнит. Вопрос – насколько он этот рекорд перекроет»
Шуми Бабаев считает, что Александр Овечкин точно побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).
– Какие шансы у Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне?
– Здесь же не только от него все зависит – многое исходит от команды, от партнеров. Не вижу смысла прям гнаться. Он за два сезона эту задачу выполнит. Произойдет это в новом сезоне или в следующем – не такая большая разница.
Тут вопрос: насколько Овечкин этот рекорд Гретцки перекроет и какой будет конечный результат, когда он закончит карьеру. А он будет явно больше, чем рекорд Гретцки, – заявил агент хоккеистов Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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