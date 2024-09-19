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Кожевников о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «У него есть это в крови! Он прирожденный бомбардир»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

– У него есть это в крови! Это не мое мнение, у него это в крови!

Он прирожденный бомбардир, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Кожевников
logoЧемпионат.com
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