Кожевников о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: «У него есть это в крови! Он прирожденный бомбардир»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– У Овечкина есть шансы побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

– У него есть это в крови! Это не мое мнение, у него это в крови!

Он прирожденный бомбардир, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .