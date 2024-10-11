Сваймен пропустил 4 шайбы от «Монреаля» в первом матче за «Бостон» после подписания нового контракта

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен пропустил 4 шайбы от «Монреаля».

25-летний вратарь провел первый матч за «Брюинс» после продления контракта – против «Канадиенс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Американец подписал новое соглашение с клубом на 8 лет со средней годовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

В игре с канадским клубом он отразил 20 бросков из 24. С его карьерной статистикой можно ознакомиться здесь .