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Сваймен пропустил 4 шайбы от «Монреаля» в первом матче за «Бостон» после подписания нового контракта

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен пропустил 4 шайбы от «Монреаля».

25-летний вратарь провел первый матч за «Брюинс» после продления контракта – против «Канадиенс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Американец подписал новое соглашение с клубом на 8 лет со средней годовой зарплатой 8,25 миллиона долларов. 

В игре с канадским клубом он отразил 20 бросков из 24. С его карьерной статистикой можно ознакомиться здесь

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМонреаль
logoБостон
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
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