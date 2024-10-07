Генменеджер «Бостона» о Сваймене: «Мы нашли общий язык, согласились, что самый долгий контракт – то, что нам нужно. В переговорах нужно проявлять уважение и слушать»
Клуб и 25-летний голкипер договорились о новом 8-летнем соглашении со средней годовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.
«Думаю, я всегда был последовательным, говоря, что у каждой сделки свой срок. Есть повороты... Надеешься, что будет прямая дорога, но не всегда так получается. Нужно проявлять уважение и слушать. Думаю, это часть процесса переговоров. Нужно уметь слушать, что важно для другой стороны.
В конечном счете, наша цель была договориться. В идеальном мире, как только мы нашли общий язык, мы оба согласились, что самый долгий контракт, который мы могли заключить, – это то, что нам нужно. И именно к этому мы пришли.
У нас были свои сроки с точки зрения того, что мы хотели видеть Джереми в составе, и он хотел играть в хоккей. В итоге он хотел играть за «Бостон», и это то, чего мы добились. Мы рады двигаться дальше», – сказал генменеджер «Бостона» Дон Суини.
Сваймен о новом контракте с «Бостоном»: «Парень с Аляски по-настоящему счастлив. Моя главная мотивация – Кубок Стэнли. Я верю, что мы можем его выиграть»
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