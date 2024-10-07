Сваймен о новом контракте с «Бостоном»: «Парень с Аляски по-настоящему счастлив. Моя главная мотивация – Кубок Стэнли. Я верю, что мы можем его выиграть»

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен высказался о подписании нового контракта.

Клуб и 25-летний голкипер договорились о новом 8-летнем соглашении со средней годовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

«Я не могу представить себя более счастливым, чем сейчас. Лет 10-15 назад я никогда бы не поверил, что такое возможно.

Парень с Аляски (игрок родился и вырос в Анкоридже – Спортс’‘), стоящий перед вами, по-настоящему счастлив. Я безумно рад тому, что остаюсь в «Бостоне» на 8 лет.

Переговоры о контракте – это такой процесс, когда в голове могут поселиться демоны. Это задача со многими неизвестными, но я знал, что мое сердце здесь, в Бостоне. Я был уверен, что сделаю все возможное, чтобы остаться в клубе на всю карьеру. Руководство было настроено также. Мы в одной лодке. Мы вместе хотим выиграть Кубок Стэнли.

Это моя главная мотивация, это все, что меня волнует. Я гарантирую, что этот шаг придает максимальную мотивацию. Конечная цель – победа в Кубке Стэнли. Я верю, что наша команда может это сделать и будет стремиться к этому еще много лет», – сказал Сваймен.