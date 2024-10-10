Рантанен сделал 8-й хет-трик в карьере и вышел на 4-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»
Микко Рантанен сделал 8-й хет-трик в НХЛ в карьере.
Нападающий «Колорадо» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8).
Рантанен превзошел достижения Оуэна Нолана, Петера Форсберга и Нэтана Маккиннона (по 7 хет-триков) и вышел на чистое четвертое место по этому показателю в истории «Колорадо» и «Квебека».
Третье место занимает Мишель Гуле (13), второе – Джо Сакик (15). Рекордсмен – Петер Штястны (16).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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