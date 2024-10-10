Барбашев после 8:4 с «Колорадо»: «Вегасу» предстоит еще многое доказать. Но мы выиграли матч, а это самое главное. Приятно играть в звене с Айкелом и Стоуном. Это было здорово»

Иван Барбашев высказался после матча против «Колорадо».

Нападающий «Вегаса» забил 2 гола и сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:4).

«Приятно играть в звене с Айкелом и Стоуном . Это было здорово.

В ближайшие пару дней нам предстоит еще многое доказать, но, знаете, мы забили пару голов и выиграли матч, а это самое главное», – сказал нападающий «Вегаса » Иван Барбашев .

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