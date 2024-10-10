Барбашев после 8:4 с «Колорадо»: «Вегасу» предстоит еще многое доказать. Но мы выиграли матч, а это самое главное. Приятно играть в звене с Айкелом и Стоуном. Это было здорово»
Иван Барбашев высказался после матча против «Колорадо».
Нападающий «Вегаса» забил 2 гола и сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (8:4).
«Приятно играть в звене с Айкелом и Стоуном. Это было здорово.
В ближайшие пару дней нам предстоит еще многое доказать, но, знаете, мы забили пару голов и выиграли матч, а это самое главное», – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.
Барбашев с ноги врывается в сезон: 2+2 против «Колорадо»! У Георгиева – 5 пропущенных 😱
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости