Барбашев с ноги врывается в сезон: 2+2 против «Колорадо»! У Георгиева – 5 пропущенных 😱

Мощное рубилово в Вегасе.

Давайте честно: от кого вы ждали первый русский дубль или матч с 4 очками в сезоне? Панарин? Кучеров? Капризов? Может быть, ветераны – Овечкин или Малкин? В общем, вряд ли в топ-5 предположений был бы Иван Барбашев – а он всех удивил, знатно пошумев уже в стартовой игре сезона.

И ладно бы, соперник «Вегаса» был простой – но там «Колорадо»! Да, без Ландескуга, Лехконена и Ничушкина, но все же «Колорадо».

Команды устроили славную перестрелку, набросав аж 12 шайб на двоих, но итоговый счет – 8:4 – выглядит неприлично для «Эвеланш» и его вратарей, пустивших в итоге 7 шайб из 8. И больше половины доставал из ворот Георгиев.

Барбашев – первая звезда матча. Так сезон он еще не начинал

Обычно Иван постепенно втягивается в регулярку – раньше больше одного очка в стартовой игре не набирал, а 4 очка в сумме выбивал только к пятому матчу. Но на этот раз в ударной тройке с Айкелом и Стоуном («Как с ними играется? Это весело» (с) Барбашев) решил ни в чем себе не отказывать. Сначала по голам:

● за 1,5 минуты до конца первого периода он отлично открылся под передачу Хэнифина (где тут были игроки «Колорадо» – конечно, вопрос, но это их проблемы). Сложно сказать, что в этой ситуации мог сделать Георгиев.

● на 54-й минуте (на видео – с 0:38) Иван вообще сотворил шедевр, а заодно закрыл все вопросы о победителе: обыграл в центре площадки Жирара один-в-один, убежал от него и с неудобной вонзил шайбу уже в ворота Аннунена. Красотища.

Между этими шайбами были еще две передачи – одна даже успела вписаться в первый период:

● через 25 секунд после своего первого гола Иван разогнал классную атаку с участием Айкела и Стоуна:

● а на 26-й минуте во время уже позиционной атаки – отдал на накатывающего Уайтклауда, который точно попал в ближний.

Всего за 16:22 этим вечером у Барбашева 2+2, «+3» в полезности, 2 броска, 1 блокированный и 2 хита (правда, еще 2 потери были). Павлу Дорофееву (13:22 на льду, «-1») стоит брать пример со старшего товарища.

Игра с «Вегасом» – ночной кошмар Георгиева

Впрочем, Иван был не единственным героем «Вегаса» в этот вечер – у Джека Айкела 0+4, новичок «золотых» Виктор Олофссон тоже сделал дубль – и его шайбы в некотором смысле даже ценнее, чем Барбашева: у шведа контракт с кэпхитом всего 1,075 млн, и играет он в звеньях пониже.

Кстати, именно его вторая шайба – в большинстве – стала приговором для Александра Георгиева: после второго периода в воротах «Эвс» появился уже Аннунен. Оба гола от Олофссона российский вратарь пропустил в ближний угол – хоть во втором случае и было меньшинство гостей.

У Георгиева 5 пропущенных и всего 11 сэйвов за 40 минут (68,8% ОБ) – не очень удачный старт контрактного сезона, особенно с учетом того, что уже поджимает более молодой партнер-конкурент. Правда, и Аннунен за свой шанс этим вечером не зацепился: 4 броска – 2 пропущенных.

Кажется, у Беднара на одну головную боль больше.

Было ли что-то позитивное для «Колорадо» этой ночью?

Конечно, ведь еще на 47-й минуте счет был только 5:4 в пользу «Вегаса» – и игра теоретически могла качнуться в любую сторону. Но увы. Из очевидно позитивного (кроме того, что это только первая игра регулярки и впереди еще 81):

● У Микко Рантанена – хет-трик. Восьмой для его карьеры и четвертый для «Колорадо» в стартовых матчах сезона в истории.

Правда последний был аж 9 лет назад: Паризе отгрузил трешку «Миннесоте» и тоже проиграл.

● Нэтан Маккиннон в первой же голевой атаке «Колорадо» выбил 900 очков в карьере. Отдал передачу как раз в атаке, которая завершилась голом Рантанена. Во втором периоде повторил упражнение – 901-е очко в регулярках.

● Николай Коваленко дебютировал в регулярных чемпионатах НХЛ (до этого выходил только в плей-офф) – получил место во втором звене с Миттлстадтом и Ричи. Провел 14:57 на льду: 20 смен, 2 броска, 1 хит, «-1» в полезность. Ничего выдающегося, но вроде и не провал (тот же Ричи «-3» схлопотал).

● По продвинутой статистике «Колорадо» переиграл соперника: 2,38 – 2,05 по ожидаемым голам, 23-19 по моментам и, что самое смешное, 9-5 по моментам повышенной опасности (из этих 5 моментов «Вегас» сделал 8 голов!). Но какое теперь это имеет значение, если у «Эвс» после первого матча только поражение в основное время?

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Фото: AP /Ian Maule