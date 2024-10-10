Миллер сделал хет-трик Горди Хоу в своем 800-м матче в НХЛ: гол, передача и драка с Мантой
Джей Ти Миллер провел 800-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Ванкувера» стала игра против «Калгари» (5:6 ОТ).
Миллер сделал хет-трик Горди Хоу в этом матче. Он отметился голом, результативной передачей и дракой с форвардом Энтони Мантой.
Всего на его счету 641 (239+402) балл в 800 играх в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости