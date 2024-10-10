Миллер сделал хет-трик Горди Хоу в своем 800-м матче в НХЛ: гол, передача и драка с Мантой

Джей Ти Миллер провел 800-й матч в НХЛ.

Юбилейной для нападающего «Ванкувера » стала игра против «Калгари » (5:6 ОТ).

Миллер сделал хет-трик Горди Хоу в этом матче. Он отметился голом, результативной передачей и дракой с форвардом Энтони Мантой .

Всего на его счету 641 (239+402) балл в 800 играх в НХЛ .