Василевский занял 39-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Бедард – 31-й, Хедман – 24-й, Хейсканен – 21-й
Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.
Канадский канал опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.
Отмечается, что рейтинг ориентирован на будущее. При его составлении учитывалось то, как лучшие игроки, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.
21. Миро Хейсканен («Даллас»);
22. Коннор Хеллибак («Виннипег»);
23. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);
24. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
25. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
26. Джек Айкел («Вегас»);
27. Вильям Нюландер («Торонто»);
28. Себастьян Ахо («Каролина»);
29. Филип Форсберг («Нэшвилл»);
30. Брэди Ткачак («Оттава»);
31. Коннор Бедард («Чикаго»);
32. Зак Хайман («Эдмонтон»);
33. Сэм Райнхарт («Флорида»);
34. Эван Бушар («Эдмонтон»);
35. Джейсон Робертсон («Даллас»);
36. Чарли Макэвой («Бостон»);
37. Расмус Далин («Баффало»);
38. Нико Хишир («Нью-Джерси»);
39. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
40. Ноа Добсон («Айлендерс»).
Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й
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