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  • Василевский занял 39-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Бедард – 31-й, Хедман – 24-й, Хейсканен – 21-й
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Василевский занял 39-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Бедард – 31-й, Хедман – 24-й, Хейсканен – 21-й

Андрей Василевский вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25. 

Канадский канал опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.

Отмечается, что рейтинг ориентирован на будущее. При его составлении учитывалось то, как лучшие игроки, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.

21. Миро Хейсканен («Даллас»);

22. Коннор ХеллибакВиннипег»);

23. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);

24. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

25. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

26. Джек Айкел («Вегас»);

27. Вильям Нюландер («Торонто»);

28. Себастьян Ахо («Каролина»);

29. Филип Форсберг («Нэшвилл»);

30. Брэди Ткачак («Оттава»);

31. Коннор Бедард («Чикаго»);

32. Зак Хайман («Эдмонтон»);

33. Сэм Райнхарт («Флорида»);

34. Эван Бушар («Эдмонтон»);

35. Джейсон Робертсон («Даллас»);

36. Чарли Макэвой («Бостон»);

37. Расмус Далин («Баффало»);

38. Нико Хишир («Нью-Джерси»);

39. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);

40. Ноа Добсон («Айлендерс»).

Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
рейтинги
logoНью-Джерси
logoАйлендерс
logoБаффало
logoОттава
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoЧикаго
logoВанкувер
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoВегас
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoФилип Форсберг
logoДжей Ти Миллер
logoСэм Райнхарт
logoВильям Нюландер
logoДжек Айкел
logoКоннор Хеллибак
logoСебастьян Ахо
logoЧарли Макэвой
logoНико Хишир
logoЗак Хайман
logoРасмус Далин
logoЭлиас Петтерссон
logoМиро Хейсканен
logoБрэди Ткачак
logoЭван Бушар
logoНоа Добсон
logoДжейсон Робертсон
logoКоннор Бедард
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