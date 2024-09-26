Андрей Василевский вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Инсайдеры Sportsnet составили рейтинг 50 лучших игроков лиги на сезон-2024/25.

Канадский канал опубликовал список хоккеистов, занявших 40-21 места.

Отмечается, что рейтинг ориентирован на будущее. При его составлении учитывалось то, как лучшие игроки, как ожидается, выступят в сезоне-2024/25.

21. Миро Хейсканен («Даллас»);

22. Коннор Хеллибак («Виннипег »);

23. Джей Ти Миллер («Ванкувер»);

24. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

25. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

26. Джек Айкел («Вегас»);

27. Вильям Нюландер («Торонто»);

28. Себастьян Ахо («Каролина»);

29. Филип Форсберг («Нэшвилл»);

30. Брэди Ткачак («Оттава»);

31. Коннор Бедард («Чикаго»);

32. Зак Хайман («Эдмонтон»);

33. Сэм Райнхарт («Флорида»);

34. Эван Бушар («Эдмонтон»);

35. Джейсон Робертсон («Даллас»);

36. Чарли Макэвой («Бостон»);

37. Расмус Далин («Баффало»);

38. Нико Хишир («Нью-Джерси»);

39. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);

40. Ноа Добсон («Айлендерс»).

Бобровский занял 43-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet, Маршанд – 41-й, Хинтц – 42-й