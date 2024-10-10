Барбашев с 2+2 стал 2-й звездой дня в НХЛ, Монтембо с 48 сэйвами – 1-й, Хеллибак с 30 сэйвами – 3-й

Иван Барбашев стал второй звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак , сделавший шатаут в игре с «Эдмонтоном» (6:0). Он отбил 30 бросков.

Вторая звезда – нападающий «Вегаса» Иван Барбашев , набравший 4 (2+2) очка в матче против «Колорадо» (8:4).

Первая звезда – вратарь «Монреаля» Сэмюэл Монтембо . Он отразил все 48 бросков в игре с «Торонто» (1:0).

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