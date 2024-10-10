Барбашев с 2+2 стал 2-й звездой дня в НХЛ, Монтембо с 48 сэйвами – 1-й, Хеллибак с 30 сэйвами – 3-й
Иван Барбашев стал второй звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, сделавший шатаут в игре с «Эдмонтоном» (6:0). Он отбил 30 бросков.
Вторая звезда – нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, набравший 4 (2+2) очка в матче против «Колорадо» (8:4).
Первая звезда – вратарь «Монреаля» Сэмюэл Монтембо. Он отразил все 48 бросков в игре с «Торонто» (1:0).
Барбашев с ноги врывается в сезон: 2+2 против «Колорадо»! У Георгиева – 5 пропущенных 😱
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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