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  • Сошников о переходе в «Адмирал»: «Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть. Почти 6 месяцев был без сборов, тренировался в Канаде самостоятельно»
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Сошников о переходе в «Адмирал»: «Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть. Почти 6 месяцев был без сборов, тренировался в Канаде самостоятельно»

Никита Сошников прокомментировал решение подписать контракт с «Адмиралом».

– Чем вас привлекло предложение «Адмирала»?

– Команда хорошо идет сейчас, боевая. Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть.

Почти шесть месяцев был без сборов, тренировался самостоятельно в Канаде, и хорошо, что вместе с командой – это был большой плюс.

– Кого-то из игроков отпугивают перелеты…

– Буду привыкать. Все познается в сравнении. Впечатления от команды у меня самые положительные. Я начал играть в хоккей вместо того, чтобы тренироваться.

– Какие задачи вы перед собой ставите в новой команде?

– Играть результативно, побеждать вместе с командой. Наша задача – как минимум попасть в плей-офф, а дальше – посмотрим, – сказал нападающий «Адмирала» Никита Сошников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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