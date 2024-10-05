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  • Директор «Адмирала» о Сошникове: «В сети много пишут про его характер, но жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично не познакомишься. На сплетни не обращаем внимание»
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Директор «Адмирала» о Сошникове: «В сети много пишут про его характер, но жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично не познакомишься. На сплетни не обращаем внимание»

Павел Житков прокомментировал подписание контракта с Никитой Сошниковым.

«С агентом Никиты, Станиславом Романовым, общались на предмет подписания уже месяц. Сейчас нашли точки соприкосновения и подписали контракт.

Решающим фактором стало личное общение с игроком. После сорокаминутного разговора сомнений не осталось относительно заключения контракта.

В сети много пишут про характер Сошникова, но, знаете, жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично с ними не познакомишься. Он профессионал, это факт. А если и были какие-то сплетни, на них мы не обращаем внимание.

Думаю, Никита тот игрок, который сделает нашу команду сильнее и придаст ей дополнительный импульс. Мы в это искренне верим. Он знает и понимает, для чего его подписали: он должен стать лидером нашей команды», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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Станислав Романов агент
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