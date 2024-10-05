Директор «Адмирала» о Сошникове: «В сети много пишут про его характер, но жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично не познакомишься. На сплетни не обращаем внимание»
«С агентом Никиты, Станиславом Романовым, общались на предмет подписания уже месяц. Сейчас нашли точки соприкосновения и подписали контракт.
Решающим фактором стало личное общение с игроком. После сорокаминутного разговора сомнений не осталось относительно заключения контракта.
В сети много пишут про характер Сошникова, но, знаете, жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично с ними не познакомишься. Он профессионал, это факт. А если и были какие-то сплетни, на них мы не обращаем внимание.
Думаю, Никита тот игрок, который сделает нашу команду сильнее и придаст ей дополнительный импульс. Мы в это искренне верим. Он знает и понимает, для чего его подписали: он должен стать лидером нашей команды», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.
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