Директор «Адмирала» о Сошникове: «В сети много пишут про его характер, но жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично не познакомишься. На сплетни не обращаем внимание»

Павел Житков прокомментировал подписание контракта с Никитой Сошниковым.

«С агентом Никиты , Станиславом Романовым, общались на предмет подписания уже месяц. Сейчас нашли точки соприкосновения и подписали контракт.

Решающим фактором стало личное общение с игроком. После сорокаминутного разговора сомнений не осталось относительно заключения контракта.

В сети много пишут про характер Сошникова, но, знаете, жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично с ними не познакомишься. Он профессионал, это факт. А если и были какие-то сплетни, на них мы не обращаем внимание.

Думаю, Никита тот игрок, который сделает нашу команду сильнее и придаст ей дополнительный импульс. Мы в это искренне верим. Он знает и понимает, для чего его подписали: он должен стать лидером нашей команды», – сказал спортивный директор «Адмирала » Павел Житков .