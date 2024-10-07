«Лада» и «Адмирал» забили гол спустя 97 минут игрового времени. Сошников отличился впервые за команду Тамбиева

Никита Сошников забросил первую шайбу за «Адмирал».

Нападающий дальневосточного клуба забил гол на отметке 12:49 во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады».

«Лада» и «Адмирал» проводят между собой второй матч подряд.

В первой игре команды не забили друг другу за 65 минут игрового времени, а по буллитам победили тольяттинцы.

Таким образом, командам удалось забить первый гол спустя 97 минут игрового времени в ходе этого двухматчевого противостояния.