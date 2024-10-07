«Лада» и «Адмирал» забили гол спустя 97 минут игрового времени. Сошников отличился впервые за команду Тамбиева
Никита Сошников забросил первую шайбу за «Адмирал».
Нападающий дальневосточного клуба забил гол на отметке 12:49 во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады».
«Лада» и «Адмирал» проводят между собой второй матч подряд.
В первой игре команды не забили друг другу за 65 минут игрового времени, а по буллитам победили тольяттинцы.
Таким образом, командам удалось забить первый гол спустя 97 минут игрового времени в ходе этого двухматчевого противостояния.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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