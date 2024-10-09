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  • Тамбиев о 0:2 с «Трактором»: «Адмирал» много времени провел в самолете – пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, не хватило резкости и свежести»
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Тамбиев о 0:2 с «Трактором»: «Адмирал» много времени провел в самолете – пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, не хватило резкости и свежести»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Трактора» (0:2).

– Завершали свой тяжелый выезд. Пятая игра с длинными перелетами. Ребята старались, играли самоотверженно. Понимали, что «Трактор» обладает одной из самых мощных атак в лиге.

Были неплохие моменты, не хватило резкости и свежести в реализации. Не хватило чуть-чуть в концовке, при 5х3.

– Вы сказали, что провели сложный выезд. Как удается ребят поддерживать в таком состоянии в таких условиях?

Я не люблю жаловаться. Мы знаем, где находимся. Перелеты между городами – для многих это были первые такие перелеты, в Минск мы долго летели. Мы много времени провели в самолете.

Мы быстрые и резкие были в Тольятти – в обоих матчах. «Трактор» мощная команда в атаке. Мы много времени тратили, чтобы отобрать у соперника шайбу.

Никита Сошников – ваш новобранец, оцените его игру?

– Для «Адмирала» это приобретение. Хороший качественный игрок с высоким уровнем мастерства и интеллекта. Лучшие его игры еще впереди, – сказал главный тренер «Адмирала».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Трактора»
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