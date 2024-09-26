Массовый отъезд в юниорские лиги – зло или нет? Исследование Sports.ru

Сотни уехавших – единицы звезд.

Тема массового оттока молодых игроков в юниорские лиги сохраняет актуальность десятилетиями. В 2006-м, когда Владислав Третьяк только возглавил ФХР, одним из основных его лозунгов, помимо традиционных арен и лимита, был про молодежь, которую надо удерживать дома. 17 лет спустя даже Путин говорит: «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортшкол отбирают и тащат их за границу».

Признаюсь честно: я всегда был против того, чтобы хоккеисты уезжали в Америку слишком рано. Во-первых, потому что накопилось много отрицательных примеров. Во-вторых, потому что зачастую это смена взрослого хоккея на юниорский или как минимум оттягивание перехода во взрослый хоккей. И когда брался за эту тему, думал, что соберу миллион доказательств. Но реальность, как обычно, оказалась не такой однозначной. Давайте разбираться вместе и по порядку.

Почему я думал, что уезжать в юниорские лиги – плохо

Если коротко: потому что едут туда, как правило, лучшие таланты страны, а в реальных звезд из них вырастают единицы.

Понятно, что Никита Кучеров – это такая звезда, которую даже Овечкину и Малкину не стыдно противопоставить. Вот только он уехал уже взрослым игроком с опытом КХЛ и в юниорку попал только потому, что нужна была практика после операции на плече (которую ему зажал ЦСКА и сделала «Тампа», но это другая история). То есть ну вообще нельзя сказать, что Кучеров хоть как-то вырос благодаря половине сезона в лиге Квебека. Но можно сказать, что он был потенциальной суперзвездой, которую чуть не угробил ЦСКА. Так что это в любом случае фактор в пользу переезда за океан.

За Кучеровым вполне легитимные примеры, но где в этом списке заканчиваются игроки, которых можно назвать звездами? На Свечникове? Сергачеве? А если сравнить с таким же топом парней, которые в заокеанские юниорки не ездили?

Правда же поинтереснее список? Хотя понятно, что и выборка больше. Однако сложно представить, что Панарин и Дацюк стали бы собой, увези их из России в 16-17 лет. Это был мой главный аргумент против отъезда. Но все, конечно, индивидуально. Так что теперь к деталям.

За 30 лет в четырех главных юниорских лигах Северной Америки сыграли более 400 хоккеистов

Уезжает, конечно, гораздо больше – по примерным оценкам каждый год за границу отправляется около сотни ребят, из них четыре десятка – непосредственно в Америку или Канаду, причем не только в топовые лиги. Я не вижу смысла говорить обо всех уезжающих – очевидно, что реально талантливые игроки едут только за океан, либо остаются здесь. Большая часть делает это либо по семейным мотивам, либо в поисках игровой практики. А моя цель – понять, насколько на самом деле вредит эта история нашему хоккею. Действительно ли она мешает выращивать настоящих звезд?

Поэтому мы тут будем изучать только главные лиги Северной Америки – три канадские, объединенные в CHL, и штатовскую USHL. И вот там за последние три десятка лет сыграли более четырехсот наших хоккеистов, причем почти половина из них на момент отъезда были игроками сборной.

Как видим, поток стал реально устрашающим, когда в России уже появилась не только КХЛ, но и настоящая молодежная лига, какой раньше не было. Казалось бы, вот сколько возможностей: три лиги (плюс ВХЛ), много команд – играй, развивайся дома. Но нет, в 2010-х повалили за океан просто толпами. И есть ощущение, что на этом отрезке мы потеряли огромное количество талантов, что привело к тому, что нам просто некого было бы везти на Олимпиаду-2026 . Будем проверять его постепенно – от самых юных «релокантов» к более взрослым, заодно проследим зависимость от возраста отъезда.

Из уехавших в 15 лет и младше в НХЛ закрепился только Иван Проворов

Не все отправились в главные юниорские лиги напрямую, часть добралась туда через школьные, но, поскольку добралась, их мы тоже учитываем. Кто не смог – скорее всего, и дома не дорос бы до профессионального хоккея. Потому что на этом пути срезаются даже большие таланты.

Например, в школе «Трактора» по 1999 году рождения когда-то был парень сильнее Виталия Кравцова (который, правда, и сам-то не эталон, но все же считался большим талантом). В сезоне-2013/14 Даниил Соколка набрал 101 очко в 34 матчах чемпионата в регионе «Урал-Западная Сибирь». У второго бомбардира было 66 – это чтобы вы понимали уровень доминирования. Кравцов, который по ходу сезона сменил «Белых медведей» на «Трактор», набрал 38 очков в 38 играх.

Скорее всего, вы про Даниила Соколку никогда не слышали. В 15 лет он уехал, через два года не смог закрепиться в трех командах QMJHL и доигрывал сезон в совсем заштатной американской лиге. А в 20 лет закончил карьеру. Виноват ли в этом переезд за океан или сам Даниил, мы не знаем – жизнь назад не отмотаешь. Это просто пример – один из многих.

Из четырех сотен парней примерно каждый восьмой уезжал в 14-15 лет (а некоторые даже еще раньше) и добирался до юниорских лиг через школьные. Только пятеро дотянули до НХЛ. Егор Афанасьев (19 игр) уже в ЦСКА, Максим Летунов (3 игры) – в «Торпедо», Семен Дер-Аргучинцев (1 игра) – в «Тракторе», Николай Кныжов (81 игра) – на просмотре в «Питтсбурге». И только один в НХЛ всерьез закрепился – Иван Проворов . Афанасьев уезжал из ЦСКА лучшим игроком страны в своем возрасте (намного сильнее Подколзина). Летунов был одним из лидеров «Руси», Дер-Аргучинцев – ведущим игроком «Крыльев Советов». Кныжов – скромным защитником второй пары в питерской школе «Серебряные львы». Но в НХЛ он попал другим путем. В WHL не закрепился, больше играл в куда более слабой NAHL (что-то типа фарм-лиги американской USHL). Потом вернулся домой и через три года, набравшись опыта взрослого хоккея в ВХЛ и съездив со сборной на МЧМ, повторил попытку.

Более-менее на виду еще несколько игроков: Кирилл Максимов (в 14 лет один из лидеров ЦСКА) в прошлом сезоне играл за «Торпедо» и «Адмирал», сейчас – в Новокузнецке. Никита Седов уехал из Тюмени в 14, в 19 вернулся, с этого сезона играет за ЦСКА. Павел Гоголев уехал в 13 из «Крыльев», вернулся через десять лет, второй сезон играет в «Сибири».

Большинство же просто пропало с хоккейных радаров – даже те, кто были достаточно талантливыми и упорными, чтобы попасть в главные юниорские лиги.

Кирилл Нижников уехал в 13 лет в статусе игрока первой тройки «Спартака». Сейчас ему 24, последний сезон провел в SPHL (про-лига нижнего уровня).

Костя Чернюк уехал в 14 лет в статусе лучшего защитника «Серебряных львов». Сейчас ему 26, последний сезон провел в Румынии.

Даниил Вертий уехал в 14 лет из топ-6 нападения ЦСКА. В 20 закончил с хоккеем после нескольких сезонов в канадских юниорках.

Никита Павлычев уехал в 14 из Ярославля в статусе лучшего форварда «Локо» – вслед за одноклубником Проворовым и в ту же детскую команду. Сейчас ему 27, несколько лет курсирует между АХЛ и ECHL.

Герман Поддубный уехал в 14 лет в статусе главного таланта Нижнего Новгорода. Сейчас ему 25, четвертый год играет в белорусской лиге.

Тимофей Танкеев уехал в 14 лет в статусе ведущего форварда ЦСКА. В 21 закончил карьеру в белорусской лиге.

Значит ли это, что уезжать раньше 16 лет = гарантированно рушить свою карьеру? Может быть, но в 13-14 и уезжают не столько за развитием в хоккее, сколько за другой жизнью. Тем более это такой возраст, что и дома дорасти до профи все еще очень мало шансов.

А через американскую школьную систему как-то пробились в хоккее не так уж мало наших ребят, хотя, повторюсь, тут не учтены те, кто уехал в школьные лиги, но даже до главных юниорских не добрался – а их было куда больше.

Чаще всего в Северную Америку едут в 16-17 лет, чтобы подготовиться и поднять свои шансы на драфте НХЛ

Самый популярный возраст отъезда – 16-17 лет, то есть за год-два до драфта. Именно ради драфта эти ребята обычно и уезжают. Обтереться в североамериканском хоккее, впитать его культуру и в конце концов быть поближе к энхаэловским скаутам. И вот тут уже едут в большинстве своем настоящие топы, звезды своих команд, игроки сборной.

И у кого-то с драфтом все получается как надо. Александр Волчков вряд ли ушел бы 4-м в 1996-м, останься он в ЦСКА. Олег Сапрыкин не ворвался бы в первый раунд-1999 из тихоновского ЦСКА, опустившегося в высшую лигу (прорыв в топ-10 бомбардиров WHL – другое дело). Иван Вишневский никогда не попал бы в первый раунд в 2005-м из дубля «Лады». У Дмитрия Куликова в 18 лет не было шансов пробиться в основу мощнейшего «Локомотива», а значит и получить 14-й номер на драфте-2009. Александр Бурмистров в 2010-м точно не оказался бы выше Кузнецова и Тарасенко, эпизодически играя в «Ак Барсе». Наиль Якупов ни за что не стал бы первым номером в 2012-м, играя за «Нефтехимик» и тем более за «Реактор». Михаила Григоренко на том же драфте вместо 12-го номера, скорее всего, ждал бы вариант Никиты Кучерова (конец второго раунда) при нерегулярной практике в ЦСКА. Никита Щербак не имел шансов ворваться в первый раунд-2014, играя за «Капитан» в МХЛ.

Правда, думаю, не будет преувеличением сказать, что на свой высокий выбор впоследствии ни один из этого списка не наиграл. Даже самый успешный – Дмитрий Куликов, который приближается к 1000 матчей в НХЛ, но большую часть из них провел в третьей паре.

Тем не менее, про этих игроков можно сказать, что уехали они не зря – по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Именно североамериканская система помогла им заявить о себе и привлечь внимание клубов НХЛ. Дальше уже кто как сумел распорядиться шансами.

Поскольку эта возрастная категория самая распространенная, из нее вышло и больше всего успешных игроков. Лучшие из них упомянуты в самой первой таблице. Но есть и другие.

Яков Тренин сделал себе имя в НХЛ как сильный ролевик из нижних звеньев, а недавно подписал отличный контракт с «Миннесотой». Да, уезжал он из «Трактора» как яркий атакующий игрок, лучший в команде, но это обычная трансформация – большинство парней из боттома по юниорам были локальными звездами.

Владислав Наместников сыграл уже более 700 матчей в НХЛ, а на пике был в лучшем составе сборной России на Кубке мира.

Прямо сейчас первые шаги в НХЛ делают Егор Замула , Александр Алексеев , Павел Минтюков … ну, собственно, и все. Не так много получается – из 200+ человек. Всего в НХЛ отметились 44, но большинство из них к положительным примерам отнести сложно.

Выше я упоминал, что в этой возрастной категории особенно много топ-талантов. Это парни, которые показали себя в юниорах, поиграли в сборной – и, соответственно, от них уже были серьезные ожидания. И список имен, которые я перечислю ниже, вызывает настоящую грусть.

Денис Швидкий (1980 г.р.) в 17 лет активно подключался к основе «Локомотива», стал самым юным игроком на МЧМ, а потом лучшим бомбардиром юниорского чемпионата Европы на пару с Даниэлем Седином. За год до драфта считался претендентом на первый номер вместе с шведскими близнецами. В юниорской лиге он продолжил сверкать, но на драфте упал до 12-го выбора. Потом не закрепился в НХЛ и в Россию вернулся уже посредственным игроком.

Руслан Башкиров (1989) был лидером сборной на ЮЧМ и вторым снайпером турнира после Патрика Кэйна. Уехал на год в лигу Квебека – а потом не смог пробиться в КХЛ. Закончил карьеру в 27 лет на уровне ВХЛ.

Кирилла Кабанова (1992) подвел, скорее, дурной характер, но и он в 16 лет уехал в канадскую юниорку, недовольный тем, что ему не дают играть в основе «Спартака». Результат: бывший топ-проспект вырос в неплохого игрока для чемпионата Дании.

Александр Хохлачев и Антон Злобин – лидеры 1993 года – гремели на всю Москву и превосходили на международных турнирах Джей Ти Миллера и Мику Зибанежада.

Хохлачев хотя бы сыграл несколько матчей в НХЛ, а по возвращении стал заметным игроком КХЛ. Злобин же не блистал даже в вышке и в конце концов оказался в Казахстане.

Григорий Дикушин считался флагманом сильнейшего 1995 года. В 16 лет уехал в USHL – и пропал. В 22 закончил карьеру после сезона в третьей лиге. Также уехали Зыков, Голдобин, Толчинский, Задоров, Барбашев, Серебряков, Андрей Алексеев, Кирилл Воробьев. Почти все на виду, особенно Задоров и Барбашев, но реальной звездой никто не стал. Нынешние лидеры 1995-го – Ничушкин, Бучневич, Шестеркин, Сорокин, Гавриков, Зуб – в канадские юниорки не ездили.

Из поколения 1996 года рождения уехали больше половины основных талантов: Свечников-старший , Лазарев , Николишин , Лямкин, Слепцов, Протапович, Фазлеев, Шарипзянов, Язьков, Микулович, Зиновьев, Насыбуллин, Дмитрий Сергеев. Первые трое считались вполне топовыми проспектами, но до НХЛ добрался лишь Свечников, и даже он лишь к 25 годам выгрыз место в боттоме средних команд НХЛ и уже вернулся домой. Николишин и Лазарев так удачно уехали, что пролетели даже мимо драфта. Оба худо-бедно раскрылись после 25, только Иван в КХЛ, а Максим – в ВХЛ.

По 1998 году очень большие надежды подавали Виталий Абрамов и Дмитрий Соколов . За год до драфта оба котировались на первый раунд, а Соколов вообще в топ-10. И уехали улучшать позиции. Абрамов провел блистательный сезон, но свалился в третий раунд – маленький рост, оборонительная игра, так бывает. По ходу третьего сезона в юниорах Виталий рассказывал: «В плане развития хоккеиста в лиге Квебека лучше, чем в КХЛ. Я привык к североамериканскому стилю игры, тут больше хитов, выше скорости, да и площадка поменьше, это дает возможность больше бросать». Примерно тогда он приехал в сборную на МЧМ – и жестко его провалил. Еще через три года такого развития Абрамов вернулся домой с багажом в 5 матчей НХЛ. И только на четвертый сезон в КХЛ, в 26 лет, стал напоминать игрока, в которого когда-то обещал вырасти. А про Соколова, который цепляется за команды второй половины КХЛ, и этого сказать нельзя.

Сборная 1999 года, собранная на базе московского «Динамо», считалась очень сильной, хоть и без суперталантов. Из-за мельдониевой истории она в итоге поехала на ЮЧМ-2016 вместо команды на год старше. После того чемпионата за океан перебрались Демин, Саморуков, Чехович, Ярослав и Александр Алексеевы, Рубинчик, Жуков (почти все – ключевые игроки), а еще через год, уже после драфта – Липанов и Торопченко. Демин закончил в 21, Рубинчик в прошлом сезоне был в московской студенческой лиге, Жуков – во второй чешской, Ярослав Алексеев и Липанов играют в ВХЛ. Александр Алексеев – в лучшем случае седьмой защитник «Вашингтона», Саморуков плотно увяз в АХЛ и только-только вернулся в ЦСКА, Чехович заметен, но нестабилен в КХЛ. И лишь Торопченко – твердый игрок НХЛ, правда в команде ниже среднего и в нижних звеньях.

Среди тех, кто развивался в России, тоже мало кто выбился в люди, но там и почти не было лидеров поколения. Единственный – Клим Костин тоже уехал рано, но все-таки сразу в АХЛ. И пусть его карьера в НХЛ держится на честном слове, а полторы сотни матчей уже есть. В то же время Николай Коваленко, игравший на ЮЧМ в четвертом звене, остался в России и дорос до контракта с «Колорадо». Дома развивался и Петр Кочетков – наверное, главная на сегодня звезда 1999-го.

Еще один интересный сюжет этого возраста: звезды «Трактора»-1999 Виталий Кравцов и Андрей Гришаков в 2016-м пошли разными дорогами. Гришаков уехал в Канаду и через два года вернулся ни с чем – сейчас играет в ВХЛ. Кравцов остался, провел отличный сезон в МХЛ, дебютировал в КХЛ, через год закрепился в «Тракторе» и залетел в топ-10 на драфте. С НХЛ не очень получилось, но хотя бы здесь он заметный игрок. Однако это доказывает, что иногда и для драфта полезнее остаться дома.

2000 год тоже прилично растащили – Свечников-младший, Замула, Егор Соколов, Завгородний, Котков, Хованов, Шестопалов, Бабинцев, Охотюк, Зудилов, Калиниченко, Малухин, Стариков. На пользу это пошло разве что Замуле – его уже оттуда стали привлекать в сборные, а сейчас он играет в «Филадельфии», хотя даже не был задрафтован. Свечников в НХЛ зашел уверенно, но уезжал-то он как будущая суперзвезда. Вряд ли кто-то был бы сильно доволен, окажись, например, Малкин игроком такого уровня (личный рекорд – 69 очков за сезон).

С другой стороны – Марченко, Романов, Дорофеев, Воронков уже в НХЛ. Денисенко где-то рядом с основой «Вегаса». Шабанов, Исаев, Рашевский, Морозов, Соркин – топовые игроки КХЛ. Отличное поколение выросло – дома.

Даниил Берестнев (2001) в 17 играл в Омске с Чинаховым и Грицюком в первом звене, привлекался в сборную. Через год вернулся после неудачного сезона в Квебеке. Еще через год закончил карьеру в профи.

Также уехали именно перед драфтом его ровесники Сергей Алхимов, Олег Зайцев (оба – «Динамо»), Егор Сердюк (Омск), Михаил Абрамов, Матвей Гуськов, Егор Арбузов (все – ЦСКА), Артемий Князев (Казань), Ярослав Лихачев (Ярославль). Все – игроки сборной, элита своего возраста. Все уже вернулись в Россию, некоторые даже неплохо играют в КХЛ, но глобально итог неутешительный.

Нынешние лидеры 2001-го – Чинахов, Никишин, Грицюк, Подколзин, Чистяков – развивались здесь. Как и Родион Амиров, земля ему пухом.

По более молодым возрастам выводы делать рановато, плюс там еще ковид плотно вмешался, из-за чего некоторые ребята пропустили сезон. Но и количество уехавших подсократилось по объективным причинам.

То есть из 200+ игроков, которые уехали в юниорские лиги в 16-17 лет (перед самым важным этапом для развития и перехода во взрослый хоккей) и большинство из которых были лучшими талантами страны, у нас выросло три защитника уровня НХЛ (Сергачев, Куликов, Задоров + Минтюков и Замула в уме) и пять нападающих (Свечников-младший, Буре-младший, Барбашев, Наместников, Тренин – тут даже в уме никого нет). Скажите мне, что это не кошмар?

После драфта в юниорки часто уезжали в 90-е, сейчас это редкость (кто хотел, уехали раньше)

Новость о том, что Игорь Чернышов , юная звездочка «Динамо» 2005 года рождения, 33-й номер последнего драфта, после сезона в КХЛ решил уехать в лигу Онтарио, да еще и выкупил ради этого оставшийся год контракта, меня поначалу очень удивила. Это часто случалось в 90-х – примерно две трети всех уехавших в юниорки делали это после драфта. Так уезжали Калинин, Афанасенков, Балмочных, Бабенко, Новосельцев, Дмитрий Набоков. Виталий Ячменев уехал после драфта своего возраста, на котором его никто не взял.

Но тогда в принципе ехали куда угодно, лишь бы уехать. В наше время после драфта уезжают обычно второстепенные таланты. Или парни, у которых по какой-то причине есть проблемы с практикой на взрослом уровне. Так, например, Александр Радулов уехал, потому что ему не давали играть в «Динамо» (а в те времена все приличные 17-летние таланты подключались к основе).

Дмитрий Жукенов, один из лидеров 1997 года, второй бомбардир сборной на ЮЧМ, уехал в 18 из Омска, чтобы не терять время в МХЛ. Герман Рубцов – звезда прохоровской молодежки-1998, игравшей в МХЛ и дружно попавшейся с мельдонием – сорвался в юниорскую лигу прямо посреди сезона, когда стало понятно, что уровень КХЛ он не тянет даже в «Витязе».

Никита Кучеров перебрался в юниорку вообще через год после драфта – уже как игрок «Тампы», чтобы набрать практики после операции на плече в более спокойных условиях, чем АХЛ. В итоге выяснилось, что это как раз история Игоря Чернышова – тоже операция, и тоже плечо. Так сразу стало все понятно. Хочется верить, что и финал будет таким же успешным, как у Кучерова.

В целом, ехать после драфта в канадские юниорки большого смысла нет. Переростки должны показать что-то невероятное, чтобы попасть в орбиту внимания клубов НХЛ, если не сделали этого раньше. Но есть исключения. Георгий Меркулов уехал в 19 лет в USHL – больше с прицелом на образование, чем на хоккей, потому что он в этом возрасте и в МХЛ не особенно выделялся. На драфте его так и не выбрали, но после яркого сезона в NCAA пригласили в «Бостон». Там он сейчас лидер фарм-клуба и один из основных кандидатов на подъем в НХЛ. Скорее всего, Меркулов спас карьеру этим переездом. Хотя бы ради таких историй ни в коем случае нельзя ставить искусственные барьеры молодым игрокам.

Почему теперь я не уверен, что заокеанские юниорки – однозначное зло

Главным образом, потому что часть игроков оттуда все-таки выбирается – пусть не на топ-уровень, но очень серьезный. Помимо тех, кто играл, сейчас играет или скоро будет играть в НХЛ, еще неплохой пласт парней, которые на виду в КХЛ.

Тут далеко не полный список, их гораздо больше, я просто выбрал навскидку самых заметных. ЦСКА на основе бывших юниоров, подзастрявших в вязкой конкуренции за место в НХЛ, вообще провел масштабную перестройку этим летом. Четверо из шести новичков как раз уезжали в заокеанские юниорки когда-то – Афанасьев, Саморуков, Просветов, Охотюк.

«Торпедо» возвращало из-за океана Летунова, Яна, Фирстова, а теперь – Михаила Абрамова. В общем, много «выпускников» канадской или американской школы сейчас на виду в КХЛ. И если считать с учетом нашей главной лиги, то потеря таланта выглядит уже не такой катастрофической.

Возможно, эти юниорские лиги не умеют готовить из наших парней звезд. Возможно, конкурентная мясорубка, на которой держится канадская система (там в десять раз больше хоккеистов, чем в России), не подходит нашим топовым талантам, чтобы проявить себя во всей красе. Канадским подходит, потому что они в этой системе с самого начала, а нашим – нет.

Но оттуда выходит много обученных игроков. А потери – так мы сами не очень ценим свои таланты. Если уж такого уникума, как Кучеров, ЦСКА не особенно берег! У нас тоже многие перспективные ребята не справляются с переходом во взрослый хоккей. Плюс – и у канадцев ведь далеко не каждый топовый проспект вырастает не то что в звезду – в игрока НХЛ. Это естественный процесс.

В конце концов, даже Мозякин и Зарипов прошли канадские юниорки – и ничего плохого с ними не случилось (правда, Сергей и сыграл всего 4 матча). Вернулись в Россию и стали локальными легендами.

В качестве резюме предлагаю такой вариант ответа на вопрос «Надо ли уезжать в юниорские лиги Северной Америки?»: если дома все идет хорошо, есть доверие тренеров, игровое время и возможности для развития – лучше десять раз подумать. Если что-то идет не так – стоит попробовать. Тем более всегда остается шанс вернуться домой на перезагрузку.

Но каждый и дальше будет отвечать на него сам.

Фото: Gettyimages /Richard Wolowicz / Stringer, Graig Abel / Contributor, Mike Dembeck / Stringer, Ken Andersen / Stringer; East News /AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Mike Carlson, AP Photo/Keith Srakocic, AP Photo/Larry MacDougal; РИА Новости /Алексей Куденко, Виталий Аньков; x.com/