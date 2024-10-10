Алексей Бадюков: «Смягчение лимита невыгодно для «Сочи». Клубы с большим бюджетом в состоянии взять себе нескольких хороших легионеров, мы не можем с ними конкурировать»

Алексей Бадюков считает, что смягчение лимита на легионеров невыгодно для «Сочи».

– Этим летом КХЛ вернула прежний лимит на легионеров с пятью игроками в заявке. У вас в команде сейчас три иностранца: канадец Джесси Грэм, словак Михал Криштоф и швед Дмитро Тимашов. Выходит, что возвращение прежнего лимита и не нужно было «Сочи»?

– Я сразу говорил, что смягчение лимита лично для нас невыгодно. Клубы с большим бюджетом в состоянии взять себе нескольких хороших легионеров, а мы с такими командами конкурировать не можем.

Здесь все просто: бюджет «Сочи» как минимум не стал больше, курс валют за несколько лет сильно поменялся, платится зарплата только в рублях, далее конвертация, потом еще перевод за определенный процент туда, где ее тратит игрок. Вот и выходит, что многие хоккеисты едут только под очень-очень хорошие условия.

Тут встает вопрос: есть ли смысл брать средних легионеров, которые ничем не лучше наших ребят? Да еще закладывайте трудности с визой, билетами, перелетами и так далее, – сказал заместитель генерального директора «Сочи » по хоккейным операциям Алексей Бадюков .