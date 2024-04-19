Бадюков о КХЛ: «Неправильно, что у команд, не попадающих в плей-офф, сезон заканчивается в конце февраля. Потом игроки несколько месяцев без нормальной игровой практики»

Теги Алексей Бадюков КХЛ календарь Сочи Хоккей

Алексей Бадюков выступил за продление регулярного чемпионата КХЛ.

- У Континентальной хоккейной лиги есть стремление в следующем году продлить сезон до конца весны. Как относитесь к такому нововведению?

– Это хорошая инициатива. Неправильно, что сейчас у команд, не попадающих в плей-офф, сезон заканчивается в конце февраля. Это очень рано. Потом игроки находятся несколько месяцев без нормальной игровой практики, без серьезного соревновательного опыта. Профессиональные спортсмены должны много играть и находиться в соревновательном тонусе.

И если финал Кубка Гагарина будет начинаться в следующем сезоне в конце мая, то и регулярный чемпионат будет идти дольше. Это уже хорошо, это правильное решение, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.

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5 комментариев
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Надо для них организовать путь регионов. А если СКА, на каком-то этапе проиграет, то будет матч, между победителем пути регионов и СКА за выход в финал.
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На завод можно отправить
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🤣🤣🤣🤣🤣Насмешил
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Но, отдыхать то они будут столько же... Ваше мнение сквозит заказухой.
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а сезон уже точно продлять?
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