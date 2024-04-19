Бадюков о КХЛ: «Неправильно, что у команд, не попадающих в плей-офф, сезон заканчивается в конце февраля. Потом игроки несколько месяцев без нормальной игровой практики»

Алексей Бадюков выступил за продление регулярного чемпионата КХЛ.

- У Континентальной хоккейной лиги есть стремление в следующем году продлить сезон до конца весны. Как относитесь к такому нововведению?

– Это хорошая инициатива. Неправильно, что сейчас у команд, не попадающих в плей-офф, сезон заканчивается в конце февраля. Это очень рано. Потом игроки находятся несколько месяцев без нормальной игровой практики, без серьезного соревновательного опыта. Профессиональные спортсмены должны много играть и находиться в соревновательном тонусе.

И если финал Кубка Гагарина будет начинаться в следующем сезоне в конце мая, то и регулярный чемпионат будет идти дольше. Это уже хорошо, это правильное решение, – сказал заместитель генерального директора « » по хоккейным операциям.