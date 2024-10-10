Алексей Бадюков: «Пожарный в Америке – уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране. Алексеева туда затащили друзья, а он был тренером по катанию в «Тампе»

Алексей Бадюков высказался о том, насколько почетна профессия пожарного в США.

– Ваш партнер по чемпионскому «Ак Барсу» Никита Алексеев стал пожарным в США.

– Да, мы созванивались, он рассказывал о своей новой работе. Пожарный в Америке – это очень уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране.

У Никиты есть друзья, которые его туда затащили, ведь до этого он был тренером по катанию в системе «Тампа-Бэй ». Когда я работал в московском «Динамо», то договаривались с ним, чтобы он приехал и провел лагерь для молодых игроков.

– Такое чувство, что вы со всеми видитесь из того «Ак Барса».

– Ну, не со всеми, конечно. Но с некоторыми пересекаемся по работе или просто на товарищеских матчах, когда удается с командой журналистов «Роспресса» куда-то выбраться, – сказал заместитель генерального директора «Сочи » по хоккейным операциям и бывший нападающий «Ак Барса».