Алексей Бадюков: «Пожарный в Америке – уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране. Алексеева туда затащили друзья, а он был тренером по катанию в «Тампе»
– Ваш партнер по чемпионскому «Ак Барсу» Никита Алексеев стал пожарным в США.
– Да, мы созванивались, он рассказывал о своей новой работе. Пожарный в Америке – это очень уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране.
У Никиты есть друзья, которые его туда затащили, ведь до этого он был тренером по катанию в системе «Тампа-Бэй». Когда я работал в московском «Динамо», то договаривались с ним, чтобы он приехал и провел лагерь для молодых игроков.
– Такое чувство, что вы со всеми видитесь из того «Ак Барса».
– Ну, не со всеми, конечно. Но с некоторыми пересекаемся по работе или просто на товарищеских матчах, когда удается с командой журналистов «Роспресса» куда-то выбраться, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям и бывший нападающий «Ак Барса».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий