Фетисов о женщинах-тренерах: «Все возможно, но не у нас в ближайшей перспективе. У нас женский хоккей не так развит, как в Северной Америке. Многие даже не знают, что это вид спорта»

Вячеслав Фетисов высказался о развитии женского хоккея в России.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

«Женщина-тренер? Наверное, все возможно, но не у нас в ближайшей перспективе. Хотя всякое может быть. У нас женский хоккей не так развит, как в Северной Америке – в этом вся проблема.

Девочки, которые играют в моей академии, выделяются среди мальчишек в раннем возрасте. Это говорит о том, что они понимают философию игры. А для того, чтобы тренировать команду, нужно понимать игру.

Нам нужно развивать женский хоккей, который требует системного подхода. У меня в академии очень много девчонок, которые играют наравне с мальчишками. Но до определенного возраста, потому что дальше начинается физический контакт, в чем девушки проигрывают физически.

На самом деле нужно менять стереотипы и понимать, что девичий хоккей – игра, которая нравится девочкам, женщинам. Но у нас системное решение отсутствует. Многие даже не знают, что женский хоккей – это вид спорта.

Можно только надеяться, что [в России] в ближайшие десятилетия может появиться женщина на тренерском мостике», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .