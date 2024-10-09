Каменский о женщинах-тренерах в КХЛ: «Пока рано говорить, их нет даже в женском хоккее. В НХЛ это развито. Рано или поздно появятся и у нас»
Валерий Каменский высказался о возможном появлении женщин-тренеров в КХЛ.
8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».
«Насколько знаю, даже в женском хоккее у нас вообще нет тренеров-женщин, поэтому пока рано говорить о том, когда они появятся в КХЛ.
Что касается НХЛ, то там как раз женский хоккей развит очень хорошо, есть много талантливых и исполнительных специалисток.
Вот теперь увидели их и на тренерском мостике у мужчин, равноправие все-таки. У нас же это молодой вид спорта. Девчонки еще не выросли, хотя прирожденных лидеров там немало.
Надо время, наверняка рано или поздно они появятся и у нас», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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