Каменский о женщинах-тренерах в КХЛ: «Пока рано говорить, их нет даже в женском хоккее. В НХЛ это развито. Рано или поздно появятся и у нас»

Валерий Каменский высказался о возможном появлении женщин-тренеров в КХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной , отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

«Насколько знаю, даже в женском хоккее у нас вообще нет тренеров-женщин, поэтому пока рано говорить о том, когда они появятся в КХЛ.

Что касается НХЛ, то там как раз женский хоккей развит очень хорошо, есть много талантливых и исполнительных специалисток.

Вот теперь увидели их и на тренерском мостике у мужчин, равноправие все-таки. У нас же это молодой вид спорта. Девчонки еще не выросли, хотя прирожденных лидеров там немало.

Надо время, наверняка рано или поздно они появятся и у нас», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.