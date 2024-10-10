Александр Кожевников: «Женщина-тренер в НХЛ – это нормально. Возможно ли у нас такое – не знаю. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности»
Александр Кожевников высказался о первой женщине-тренере в НХЛ.
8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».
«Женщина-тренер в НХЛ – это нормально. Что здесь такого? Возможно ли у нас такое – не знаю. Этот вопрос нужно продумать. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности.
Бывают женщины-тренеры с нормальными и хорошими идеями. Мозг у женщин по-другому работает. У нас больше тело, а у женщин – разум.
Мужчины тоже эмоциональные: одни умеют держаться, другие – нет. Например, я очень вспыльчивый, но быстро отхожу.
Такого эксперимента на нашей практике не было. Но почему нет? Думаю, и мы придем к ассистенткам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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