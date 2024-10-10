Александр Кожевников: «Женщина-тренер в НХЛ – это нормально. Возможно ли у нас такое – не знаю. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности»

Александр Кожевников высказался о первой женщине-тренере в НХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной , отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла ».

«Женщина-тренер в НХЛ – это нормально. Что здесь такого? Возможно ли у нас такое – не знаю. Этот вопрос нужно продумать. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности.

Бывают женщины-тренеры с нормальными и хорошими идеями. Мозг у женщин по-другому работает. У нас больше тело, а у женщин – разум.

Мужчины тоже эмоциональные: одни умеют держаться, другие – нет. Например, я очень вспыльчивый, но быстро отхожу.

Такого эксперимента на нашей практике не было. Но почему нет? Думаю, и мы придем к ассистенткам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .