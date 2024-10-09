Мальцев о женщинах-тренерах: «Жириновский говорил: «Женщина должна находиться в постели и на кухне». Непривычно видеть их у руля в хоккее»
Александр Мальцев высказался о появлении женщин-тренеров в НХЛ и КХЛ.
8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».
– Что думаете об этом?
– Ну не знаю, я могу тут сказать слова Жириновского: «Женщина должна находиться в постели и на кухне».
– Считаете, что им не место в хоккее?
– Это слова Жириновского.
– Согласны с этим высказыванием?
– Да, конечно. Их непривычно видеть у руля в хоккее.
– Возможно ли появление женщин-тренеров в российском хоккее?
– Я думаю, что вряд ли. Думаю, что женщины должны заниматься своим спортом.
– Имеете ввиду, к примеру, гимнастику и фигурное катание?
– Да, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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