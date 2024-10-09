Мальцев о женщинах-тренерах: «Жириновский говорил: «Женщина должна находиться в постели и на кухне». Непривычно видеть их у руля в хоккее»

Александр Мальцев высказался о появлении женщин-тренеров в НХЛ и КХЛ.

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной , отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

– Что думаете об этом?

– Ну не знаю, я могу тут сказать слова Жириновского: «Женщина должна находиться в постели и на кухне».

– Считаете, что им не место в хоккее?

– Это слова Жириновского.

– Согласны с этим высказыванием?

– Да, конечно. Их непривычно видеть у руля в хоккее.

– Возможно ли появление женщин-тренеров в российском хоккее?

– Я думаю, что вряд ли. Думаю, что женщины должны заниматься своим спортом.

– Имеете ввиду, к примеру, гимнастику и фигурное катание?

– Да, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев .