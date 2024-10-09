Греко о Панарине: «Невероятный форвард. Он так же хорош на своей позиции, как Макар на своей»

Энтони Греко сравнил Артемия Панарина с Кэйлом Макаром.

«Панарин – невероятный форвард. Он так же хорош на своей позиции, как Кейл Макар на своей», – сказал нападающий «Лады», ранее выступавший за «Рейнджерс».

Панарин в прошлом сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 120 (49+71) очков. Кроме того, россиянин заработал 15 (5+10) баллов в 16 играх плей-офф.

В активе защитника «Колорадо» Кэйла Макара 90 (21+69) баллов в 77 играх регулярки. В розыгрыше Кубка Стэнли защитник отметился 15 (5+10) очками в 11 матчах.