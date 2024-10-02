Артем Кудашов о лагере «Айлендерс»: «Понял, к чему надо стремиться, как там идут в силовую борьбу. Многих не интересует шайба. Даже игровики бьют!»
– Две поездки в Северную Америку за последние несколько месяцев – летняя и осенняя. Расскажи о них.
– Летняя поездка была спонтанной и не очень серьезной. Я бы сказал, что не настолько серьезной, как та, в которую меня приглашали сейчас.
Понял, к чему надо стремиться, и понял, как там люди идут в силовую борьбу. Там лига намного жестче. Многих даже не интересует шайба. Бьют даже те, кто являются игровиками! Они все равно бьют. Там есть такое канадское выражение – finish the check. И это основное, чему мне надо учиться, – держать удар и самому идти в борьбу.
– У тебя был план – когда ты должен вернуться в расположение своего клуба – или все решалось на месте? Я же так понимаю, что матчей ты там не сыграл?
– Я сыграл только двусторонние матчи внутри команды. Изначально я должен был вернуться 18-го числа, потому что должен был лететь только в лагерь новичков.
Но потом Лу Ламорелло подошел и сказал, что мы хотим тебя оставить еще на одну неделю. А моя команда уже уехала на Дальний Восток, и получалось так, что я бы все равно не успел присоединиться к «Динамо». Просто бы приехал и тренировался один в Москве.
Поэтому мне разрешили остаться там еще на неделю, – сказал защитник московского «Динамо» Артем Кудашов.
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