Андрей Назаров: «КХЛ развивается, как бы недруги России не мечтали об обратном. Санкции не помеха. Идем вперед практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера»
«В КХЛ по-прежнему много ярких матчей, а кое-где мы и вовсе видим град заброшенных шайб. Такие встречи, как правило, нравятся болельщикам, но беспокоят тренерский штаб.
На первый план выходят вратари – без сильного последнего рубежа сложно претендовать на что-то глобальное. Стоит признать, что все лучшие российские голкиперы выступают в НХЛ. Не случайно у нас одна из лучших вратарских школ в мире.
В КХЛ сильных вратарей по объективным причинам не хватает. Если говорить про иностранцев, то они пока тоже не впечатляют.
Но лига в любом случае растет и развивается, как бы недруги России не хотели и не мечтали об обратном. Никакие санкции, как мы видим, не помеха. Мы без остановок идем вперед практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера, помогая друг другу и подставив плечо всем нуждающимся.
Правда на нашей стороне, поэтому победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий