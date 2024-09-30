Андрей Назаров: «КХЛ развивается, как бы недруги России не мечтали об обратном. Санкции не помеха. Идем вперед практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров считает, что все лучшие российские голкиперы выступают в НХЛ.

«В КХЛ по-прежнему много ярких матчей, а кое-где мы и вовсе видим град заброшенных шайб. Такие встречи, как правило, нравятся болельщикам, но беспокоят тренерский штаб.

На первый план выходят вратари – без сильного последнего рубежа сложно претендовать на что-то глобальное. Стоит признать, что все лучшие российские голкиперы выступают в НХЛ . Не случайно у нас одна из лучших вратарских школ в мире.

В КХЛ сильных вратарей по объективным причинам не хватает. Если говорить про иностранцев, то они пока тоже не впечатляют.

Но лига в любом случае растет и развивается, как бы недруги России не хотели и не мечтали об обратном. Никакие санкции, как мы видим, не помеха. Мы без остановок идем вперед практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера, помогая друг другу и подставив плечо всем нуждающимся.

Правда на нашей стороне, поэтому победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .