Голышев о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Говорю сыну: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Нет, он уже старый»

Анатолий Голышев рассказал, что его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным.

– Сколько лет твоим детям?

– Старшему 8 лет, среднему 5 и младшему 4.

– Все хоккеисты, да?

– Вот сейчас младших поставили на коньки, да.

– Свое звено собираешь?

– Смену.

– А ты же на Матче года водил детей в раздевалку, да? Есть кто-то, по кому они фанатеют?

– Мы со старшим летали. Я ему говорю: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Да нет, он уже старый». Ну это еще в гостишке сидели.

Потом, конечно, мы сидели на ужине и он там: «Пап, там Панарин , Овечкин , смотри», – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев .