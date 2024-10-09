Голышев о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Говорю сыну: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Нет, он уже старый»
Анатолий Голышев рассказал, что его сын не захотел фотографироваться с Овечкиным.
– Сколько лет твоим детям?
– Старшему 8 лет, среднему 5 и младшему 4.
– Все хоккеисты, да?
– Вот сейчас младших поставили на коньки, да.
– Свое звено собираешь?
– Смену.
– А ты же на Матче года водил детей в раздевалку, да? Есть кто-то, по кому они фанатеют?
– Мы со старшим летали. Я ему говорю: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Да нет, он уже старый». Ну это еще в гостишке сидели.
Потом, конечно, мы сидели на ужине и он там: «Пап, там Панарин, Овечкин, смотри», – сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа КХЛ во «Вконтакте»
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