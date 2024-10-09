Кадейкин оформил 3-й дубль в 13 матчах за «Трактор». В СКА форвард забросил 2 шайбы за сезон

Александр Кадейкин в третий раз забил 2 гола за игру в составе «Трактора».

Челябинский клуб обыграл «Адмирал » (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард «Трактора » Александр Кадейкин забил 2 гола в этой игре.

В нынешнем сезоне нападающий сделал дубль в третий раз, ранее он забил по 2 гола в матчах против «Салавата» (3:5) и «Авангарда» (4:2). Также в текущем сезоне он отметился результативной передачей в игре со «Спартаком».

В прошлом сезоне Кадейкин выступал в составе СКА . В 45 матчах за петербургский клуб он забил 2 гола и сделал 12 результативных передач за весь прошлый сезон регулярного чемпионата.