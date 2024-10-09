У «Трактора» 5-я победа подряд. Команда Гру идет 1-й на Востоке
«Трактор» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Адмирал» со счетом 2:0.
Это 5-я победа «Трактора» подряд и девятая в 13 играх регулярного чемпионата.
Челябинский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 13 матчах.
«Адмирал» потерпел 7-е поражение в 13 матчах КХЛ, команда под руководством Леонида Тамбиева идет 7-й на Востоке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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