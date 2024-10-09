У «Трактора» 5-я победа подряд. Команда Гру идет 1-й на Востоке

«Трактор» одержал 5-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Адмирал» со счетом 2:0.

Это 5-я победа «Трактора » подряд и девятая в 13 играх регулярного чемпионата.

Челябинский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 13 матчах.

«Адмирал » потерпел 7-е поражение в 13 матчах КХЛ , команда под руководством Леонида Тамбиева идет 7-й на Востоке.