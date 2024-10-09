Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба
Валерий Ничушкин посетил игру «Трактора» с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Челябинский клуб принимает команду из Владивостока (2:0, третий период).
По ходу игры Валерия Ничушкина показали на медиакубе арены «Трактора», болельщики поприветствовали его аплодисментами под песню «Валера» группы «Афродита». Российский нападающий является воспитанником челябинского клуба.
Напомним, в мае Ничушкин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
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