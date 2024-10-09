  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба
1

Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба

Валерий Ничушкин посетил игру «Трактора» с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Челябинский клуб принимает команду из Владивостока (2:0, третий период). 

По ходу игры Валерия Ничушкина показали на медиакубе арены «Трактора», болельщики поприветствовали его аплодисментами под песню «Валера» группы «Афродита». Российский нападающий является воспитанником челябинского клуба. 

Напомним, в мае Ничушкин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» ранее сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoТрактор
logoКолорадо
logoНХЛ
logoКХЛ
logoВалерий Ничушкин
logoАдмирал
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
75 октября, 19:29
Каменский о Ничушкине: «Как все сложится, зависит только от него. Если поменяется, будет играть. «Колорадо» всегда сможет его выменять выгодно, если будут какие-то трудности»
618 сентября, 09:48
Валерий Ничушкин: «Мне Кубок Стэнли не дали в Россию привезти – родственникам, в Челябинск. Обидно, что в НХЛ так поступили, нафиг мне в Америке самому с ним тусить?»
2229 августа, 18:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кадейкин оформил 3-й дубль в 13 матчах за «Трактор». В СКА форвард забросил 2 шайбы за сезон
522 минуты назад
КХЛ. «Трактор» победил «Адмирал», «Лада» играет с «Сибирью», «Локомотив» против «Куньлуня»
5931 минуту назадLive
У «Трактора» 5-я победа подряд. Команда Гру идет 1-й на Востоке
551 минуту назад
«Авангард» обменял Николишина в «Барыс». Омичи получили права на Скленичку из «Лозанны»
4сегодня, 15:42Фото
Каменский о женщинах-тренерах в КХЛ: «Пока рано говорить, их нет даже в женском хоккее. В НХЛ это развито. Рано или поздно появятся и у нас»
4сегодня, 15:29
НХЛ. «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Монреаль» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» против «Виннипега», «Вегас» – «Колорадо»
12сегодня, 15:20
Роман Ротенберг: «С детства мечтал быть хоккеистом, но поехал учиться в Лондон – родители решили, что образование надежнее. Вернулся к хоккею одновременно с началом работы в «Газпроме»
85сегодня, 14:59
Барков побил рекорд «Флориды» по числу сезонов за клуб – 12. У Экблада и Уайсса по 11 сезонов, у Куликова – 9
3сегодня, 14:17
«Оттава» продлила контракт с Улльмарком на 4 года и 8,25 млн долларов за сезон
8сегодня, 13:54
Ротенберг заявил, что Кузнецов вылечил плечо и завтра сыграет за СКА: «Сроки восстановления удалось значительно сократить. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд»
46сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о травме Кузнецова: «Восстановился быстро, здорово. Без него СКА тяжелее, игрок такого уровня всегда нужен»
236 минут назад
Сычев об НХЛ: «За наших вратарей особенно переживаю. Довелось выйти на лед с Бобровским, даже удостоился от него комплимента – это дорогого стоит»
сегодня, 14:47
Салливан о Малкине, Кросби и Летанге: «Они похожи на родных братьев – свои разборки в раздевалке, ссоры, как у моих детей. Но они от всего сердца заботятся друг о друге»
сегодня, 14:37
Плющев о Джессике Кэмпбелл в «Сиэтле»: «Женщина в мужском хоккее смотрится негармонично. Не представляю, как она может находиться в раздевалке. Она психолог больше, возможно»
2сегодня, 13:25
Тарасова об Овечкине: «Произвел впечатление очень профессионального человека. Слежу за тем, что пишут, но не более»
сегодня, 12:36
Бабаев о травме Кузнецова: «Врачи СКА отработали очень хорошо, восстановление проходит отлично. Существует большая вероятность, что он вернется на лед раньше срока»
3сегодня, 11:57
Бердин отправился на выезд с «Авангардом». Вратарь еще не играл в этом сезоне
8сегодня, 11:31
«Барыс» поместил Старченко и Савицкого в список травмированных. Они пропустят ближайшие игры
1сегодня, 10:56
«Сочи» расторг контракт с Заврагиным по соглашению сторон: «Благодарим Егора за игру, желаем успехов в дальнейшей карьере»
5сегодня, 10:19
На закрытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо» открылась услуга массового катания
1сегодня, 10:15Фото