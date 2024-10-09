Ничушкин посетил матч «Трактора» и «Адмирала». Форвард «Колорадо» – воспитанник челябинского клуба

Валерий Ничушкин посетил игру «Трактора» с «Адмиралом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Челябинский клуб принимает команду из Владивостока (2:0 , третий период).

По ходу игры Валерия Ничушкина показали на медиакубе арены «Трактора », болельщики поприветствовали его аплодисментами под песню «Валера» группы «Афродита». Российский нападающий является воспитанником челябинского клуба.

Напомним, в мае Ничушкин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ . Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо » ранее сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.