Валерий Ничушкин: «Мне Кубок Стэнли не дали в Россию привезти – родственникам, в Челябинск. Обидно, что в НХЛ так поступили, нафиг мне в Америке самому с ним тусить?»

Валерий Ничушкин заявил, что ему не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию.

«Мне Кубок не дали в Россию привезти, в Дубай не дали. Хотел в Турцию или Дубай, чтобы люди из России могли прямым рейсом долететь. У меня прабабушка умерла через полгода после этого, ей 98 лет было. Она в уме была до последнего дня.

Очень хотелось привезти. Обида есть небольшая, что в НХЛ так поступили. У меня по сути не было дня с Кубком. Все еще жду момента, что, может быть, разрешат и получится привезти. Я взял его на вечер, но это не засчитано, как день с Кубком.

Нафиг мне в Америке самому с ним потусить? Классно привезти бабушке, дедушке, родственникам, в Челябинск, чтобы люди сфоткались. Вот это круто. А тут куда-то просто с ним съездить – нафиг он нужен, если честно.

То, что выиграл Кубок, поменялось с психологической точки зрения. Бывают нехорошие дни, и ты думаешь: «А Кубок-то уже есть». Оно полегче чуть-чуть. У меня вторых-третьих мест – всю карьеру. Видишь, дожал, слава богу.

Помню, сидели в аэропорту с Сашей Овечкиным, кушали. Они смеялись, смеялись с Орлом , и в один момент: «А Кубок-то есть!» А я про себя: «Блин, а у меня-то нет». Пришлось выиграть», – сказал нападающий «Колорадо » Валерий Ничушкин .