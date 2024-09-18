Каменский о Ничушкине: «Как все сложится, зависит только от него. Если поменяется, будет играть. «Колорадо» всегда сможет его выменять выгодно, если будут какие-то трудности»

Валерий Каменский высказался о будущем Валерия Ничушкина.

Форвард ранее попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В «Колорадо» сообщили , что ждут возвращения россиянина в середине ноября.

«Думаю, «Колорадо » держит все под контролем. А уж как все сложится у Ничушкина , зависит только от него. Если поменяется, будет играть.

Хоккеист-то он нужный «Колорадо». А даже если будут какие-то трудности, клуб всегда сможет его выменять выгодно, это бизнес.

В любом случае человек взрослеет, пересматривает приоритеты. Как игрок Ничушкин все доказал, его уровень всем очевиден.

Думаю, на фоне этой ситуации клубы КХЛ наверняка вели с ним какие-то разговоры. Если в НХЛ не найдет подходящего варианта, в чем я сомневаюсь, тогда можно будет и вернуться в любой момент», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.