Каменский о Ничушкине: «Как все сложится, зависит только от него. Если поменяется, будет играть. «Колорадо» всегда сможет его выменять выгодно, если будут какие-то трудности»
Форвард ранее попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. В мае он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В «Колорадо» сообщили, что ждут возвращения россиянина в середине ноября.
«Думаю, «Колорадо» держит все под контролем. А уж как все сложится у Ничушкина, зависит только от него. Если поменяется, будет играть.
Хоккеист-то он нужный «Колорадо». А даже если будут какие-то трудности, клуб всегда сможет его выменять выгодно, это бизнес.
В любом случае человек взрослеет, пересматривает приоритеты. Как игрок Ничушкин все доказал, его уровень всем очевиден.
Думаю, на фоне этой ситуации клубы КХЛ наверняка вели с ним какие-то разговоры. Если в НХЛ не найдет подходящего варианта, в чем я сомневаюсь, тогда можно будет и вернуться в любой момент», – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
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