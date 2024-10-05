Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
Сегодня команда под руководством Ильи Воробьева проиграла «Трактору» (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Металлурга» со счетом 0:7.
– 0:11 – шок, все пропало?
– Стараюсь не фокусировать на этом внимание. Есть прошлое, есть будущее, а надо быть посередине, в настоящем. И это самое главное, что должна понимать команда.
Я играл в командах Северной Америки, которые проигрывали намного больше. Например, «Аризона». Да и в «Колорадо» были такие моменты, а ведь «Эвеланш» брали Кубок Стэнли в 2022 году.
Мне этот опыт помогает здесь. Потому что я видел, как тот же Нэтан Маккиннон реагирует на подобные поражения.
– А как он реагирует?
– Продолжает работать. Если посмотреть НХЛ, то там никто даже не моргает, когда проигрывает. Следующий день – надел кроссовки и пошел в зал.
Считаю, что аналогичным образом нужно поступать и в ЦСКА. И только так это можно перевернуть. Потому что если сейчас в раздевалке начнется пожар, то ни к чему хорошему это не приведет.
Надо оставаться спокойными, фокусироваться, работать и работать, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.
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