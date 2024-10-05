Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»

Иван Просветов выразил свое отношение к крупным поражениям ЦСКА.

Сегодня команда под руководством Ильи Воробьева проиграла «Трактору » (0:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Металлурга» со счетом 0:7.

– 0:11 – шок, все пропало?

– Стараюсь не фокусировать на этом внимание. Есть прошлое, есть будущее, а надо быть посередине, в настоящем. И это самое главное, что должна понимать команда.

Я играл в командах Северной Америки, которые проигрывали намного больше. Например, «Аризона ». Да и в «Колорадо » были такие моменты, а ведь «Эвеланш» брали Кубок Стэнли в 2022 году.

Мне этот опыт помогает здесь. Потому что я видел, как тот же Нэтан Маккиннон реагирует на подобные поражения.

– А как он реагирует?

– Продолжает работать. Если посмотреть НХЛ , то там никто даже не моргает, когда проигрывает. Следующий день – надел кроссовки и пошел в зал.

Считаю, что аналогичным образом нужно поступать и в ЦСКА. И только так это можно перевернуть. Потому что если сейчас в раздевалке начнется пожар, то ни к чему хорошему это не приведет.

Надо оставаться спокойными, фокусироваться, работать и работать, – сказал вратарь ЦСКА Иван Просветов.