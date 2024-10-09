«Торонто» и Таварес ведут переговоры о продлении контракта. 34-летнего форварда лишили капитанства в межсезонье

«Торонто» и Джон Таварес ведут переговоры о продлении контракта.

По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, стороны еще не близки к сделке, но диалог между сторонами продолжается.

Этот сезон является последним по действующему контракту 34-летнего форварда с клубом. Кэпхит (средняя годовая зарплата) Тавареса составляет 11 миллионов долларов в год.

В межсезонье «Лифс » лишили его капитанской нашивки, назначив Остона Мэттьюса новым капитаном команды.

В прошлом сезоне Таварес набрал 65 (29+36) баллов в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) очка в 7 матчах.

«Вашингтон», «Рейнджерс» и «Торонто» превысили потолок зарплат. Но все по правилам