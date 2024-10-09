«Торонто» и Таварес ведут переговоры о продлении контракта. 34-летнего форварда лишили капитанства в межсезонье
«Торонто» и Джон Таварес ведут переговоры о продлении контракта.
По информации инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, стороны еще не близки к сделке, но диалог между сторонами продолжается.
Этот сезон является последним по действующему контракту 34-летнего форварда с клубом. Кэпхит (средняя годовая зарплата) Тавареса составляет 11 миллионов долларов в год.
В межсезонье «Лифс» лишили его капитанской нашивки, назначив Остона Мэттьюса новым капитаном команды.
В прошлом сезоне Таварес набрал 65 (29+36) баллов в 80 играх регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 2 (1+1) очка в 7 матчах.
«Вашингтон», «Рейнджерс» и «Торонто» превысили потолок зарплат. Но все по правилам
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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